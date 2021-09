Combattere l'ipertensione a tavola: ecco i cibi alleati

Un’alimentazione corretta ed equilibrata è fondamentale per stare bene e anche per tenere a bada diverse patologie. Una tra queste è la pressione alta. E se per l’ipertensione la regola numero uno è attenzione al sale, ci sono 13 alimenti che sono dei fantastici alleati contro questo importante fattore di rischio per le malattie cardiovascolari.







Combattere l'ipertensione a tavola

La dieta migliore è la Dash

Nelle forme lievi, la pressione alta può essere, infatti, gestita senza ricorrere ai farmaci. Ricordandosi di fare attività fisica regolare e non fumare.



La dieta migliore è la Dash (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Ma ecco i tredici cibi che possiamo mangiare spesso per cercare di prevenire l’ipertensione.





13 alimenti contro la pressione alta