Dall’Asia ai nostri piatti: ecco perché mangiare il daikon

Forse non è bello, ma di certo fa bene ed è buono. Stiamo parlando del daikon, il ravanello cinese o invernale, ricco di tante vitamine, sali minerali e antiossidanti. Il suo nome significa “grossa radice” ed è una varietà del più comune ravanello rosso che arriva dall’Asia orientale. Ha un sapore delicato, è molto versatile in cucina ed è un ottimo alleato della nostra salute. Vediamo perché.

Daikon

Poche calorie e un pieno di vitamine

Secondo l’Enciclopedia dell’Humanitas Research Hospital, 100 grammi di daikon crudo apportano circa 75 calorie. Per quanto riguarda i nutrienti, invece:

1,6 g di fibre

22 mg di vitamina

0,046 mg di vitamina B6

28 µg di folati

0,3 µg di vitamina K

27 mg di potassio

27 mg di calcio

23 mg di fosforo

21 mg di sodio

16 mg di magnesio

0,40 mg di ferro

Attenzione per chi ha problemi alla tiroide

Consumare daikon aiuta a ridurre i grassi saturi e il colesterolo introdotti con l’alimentazione nell’organismo. È amico dell’intestino, grazie al buon quantitativo di fibre. Il daikon è anche fonte di sostanze antiossidanti, ma può contenere anche goitrogeni, cioè delle molecole di origine vegetale che possono compromettere il buon funzionamento della tiroide.

Gli antiossidanti «colpevoli» del colore bianco

Tra gli antiossidanti presenti nel daikon, come in tutta la verdura bianca, gli isotiocianati, che secondo diversi studi sono utili contro l’invecchiamento cellulare. Ma non solo. Gli alimenti bianchi contengono anche l’allilsolfuro, che favorisce la fluidità del sangue e aiuta nella prevenzione di problemi cardiovascolari (ne è particolarmente ricco l’aglio).

Come mangiarlo

Il daikon è un protagonista in molti piatti della cucina asiatica. La sommità della radice può essere mangiata cruda, grattugiata o a scaglie su varie pietanze. Mentre la parte bassa, che ha un sapore più forte e piccante, è preferibile da consumare cotta, al vapore, saltata in padella oppure come ingrediente di zuppe di miso o stufati.

Il daikon è perfetto anche come contorno di verdura per piatti di pesce, in insalata oppure marinato con l’aceto. Va conservato in un posto asciutto e fresco, al massimo per un paio di settimane.