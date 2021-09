Il segreto per fare in fretta i muscoli? La colazione proteica

Come fare i muscoli rapidamente? La soluzione potrebbe essere più facile del previsto! Mettere le proteine a colazione. Questa è la conferma che arriva da una nuova ricerca dell’Università di Waseda a Tokyo, pubblicati sulla rivista scientifica Cell Reports. Ma quante se ne devono mangiare? Facciamo chiarezza!

Per una buona colazione proteica non possono mancare le uova: strapazzate o all'occhio di bue

L’analisi sui ritmi circadiani

Per capire, i ricercatori sono partiti dallo studio dei ritmi circadiani, cioè di quello che generalmente una persona fa durante le 24 ore. Mantenere il giusto rapporto tra il lavoro e le attività in generali quando c’è la luce e riposare quando è buio è un momento per stare bene. Ad esempio, chi lavora di notte alza il rischio di alcune malattie anche importanti a causa del continuo rilascio del cortisolo, che è l’ormone dello stress. Questa molecola quando è in eccesso porta a far aumentare ad esempio la pressione sanguigna e a farci riposare male. Le conseguenze sono diverse.

Proteine non usate la sera immagazzinate dal corpo

Il gruppo di ricerca ha investigato gli effetti del consumo delle proteine nella prima parte della giornata. Utilizzando degli integratori di proteine hanno diviso i partecipanti in due gruppi. Il primo consumava le proteine a colazione, il secondo a cena. I risultati: chi assume più proteine al mattino vede una crescita muscolare più significativa, rispetto a chi lo fa a cena.

Con l'avena basta un po' di yogurt per trovare la combinazione perfetta

Attenzione a non esagerare

Occorre però fare attenzione, perché le proteine non consumate perché mangiate la sera qualche ora prima di andare a dormire, vengono immagazzinate dal corpo come grassi.

Come rendere proteica la colazione

Detto ciò, come rendere proteica la colazione. Si possono mangiare delle uova strapazzate o semplicemente scaldate in una padella con un filo d’olio. Possiamo aggiungere anche un po’ di grana o parmigiano. C’è chi mangia dei salumi, come la bresaola o del prosciutto, ma con le carni lavorate bisogna andarci piano. È possibile anche mangiare dell’avena nello yogurt. Alcune persone aggiungono al frullato che bevono al mattino delle proteine in polvere. In commercio ormai esistono anche farine e biscotti proteici oppure delle creme spalmabili che contengono molte proteine.