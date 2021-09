Cosa non deve mangiare chi soffre di cefalea ricorrente

Cefalea cronica e alimentazione? Quali cause e cosa mangiare per avere sollievo? Non esiste una risposta univoca su cosa mangiare, per medici e nutrizionisti bisogna fare attenzione a cioccolati e cacao, caffeina, crostacei, insaccati e alcolici.





Cibi da evitare col mal di testa

I tipi di cefalee

Ennio Pucci, ricercatore presso il Centro di Diagnosi e Cura delle Cefalee, ha chiarito l’importante differenza tra cefalee primarie (emicrania, cefalea muscolo-tensiva e cefalea a grappolo) e cefalee secondarie che si riferiscono invece a quei mal di testa conseguenti a una condizione medica, a una patologia esistente o un trauma subito. Importante punto di partenza per curare correttamente la patologia.





La correlazione con l’alimentazione

Maria Zugnoni, dietista, ha risposto alla domanda più frequente della serata ovvero «Quali sono gli alimenti da evitare in caso di cefalea ricorrente?» Illustrando come purtroppo non esista una risposta univoca ma che si possono comunque individuare alcuni alimenti a cui fare maggiore attenzione. Quali sono? Tra i principali: cioccolati e cacao, caffeina, crostacei, insaccati e alcolici.



Riconosciuta malattia invalidante

Interessante anche l'intervento della referente di Al.Ce. Group Italia e Cirna Foundation Onlus, Lara Merighi, colei che grazie a costanza, determinazione e ad un lavoro instancabile è riuscita a luglio del 2020 a far riconoscere a livello nazionale la cefalea cronica come patologia invalidante, ovvero come una patologia che necessita della stessa attenzione che viene data ad altre situazione di sofferenza cronica.





Allattamento e cefalea, come fare?

«In che misura la cefalea può interferire sull’allattamento?» A questa e altre importanti domande di mamme e future mamme collegate all’evento live ha risposto Giuseppina Giunta, Consulente Professionale Associazione Allattamento Ibclc. In prima linea a sostegno di tutte quelle mamme colpite da cefalea che pur con notevole sforzo non vogliono rinunciare ad allattare i propri figli. Un tema molto delicato che è stato ripreso da Alice Chierico, dell’associazione Prossimità Aps che ne ha poi evidenziato gli aspetti famigliari e sociali. Un intervento può essere riassunto, come da lei suggerito, dalla citazione «Quando il Capo non sta bene tutti i membri ne risentono», interpretabile in ottica fisiologica quanto di relazione famigliare.

Quando c’entra la masticazione

A concludere Claudio Riamati, Gnatologo, che ha evidenziato la stretta correlazione tra problemi di masticazione e cefalea, riscuotendo l’immediato consenso da parte di Sonia Re che si è resa conto in diretta di soffrire da anni, come probabilmente molti altri spettatori, dei disturbi evidenziati dallo specialista.