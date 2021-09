Una scorretta alimentazione può provocare nausea dopo i pasti

Detta anche nausea post-prandiale, è un sintomo che si manifesta con una sensazione di malessere a livello della parte alta dello stomaco ed è correlata a disturbi dell’apparato digerente o a un’alimentazione scorretta. Di questo fastidio, comune a molti, ha parlato la Beatrice Salvioli, gastroenterologa di Humanitas in un articolo apparso su Humanitasalute, che riportiamo di seguito.







Nausea dopo i pasti, che fastidio

«La nausea è un sintomo, non una malattia, per cui se la nausea diventa un sintomo frequente, che inficia con le normali attività quotidiane, è necessario trovarne la causa. Se compare dopo i pasti, solitamente questo è dovuto ad un problema di gastrite, reflusso gastroesofageo oppure a disturbi della colecisti».



È possibile che la nausea sia causata da allergie e o intolleranze? «Non sono a conoscenza di allergie alimentari che causino nausea. Le intolleranze, per contro, possono determinare un reflusso gastroesofageo che, talvolta, si accompagna a nausea».



La nausea in gravidanza: da cosa dipende? «La nausea gravidica, con o senza vomito, si accompagna più frequentemente alla gravidanza gemellare, alla mancanza di assunzione di acido folico e al reflusso gatroesofageo. Quest’ultimo è frequente, in questa condizione, a causa dei cambiamenti ormonali e delle alterazioni della motilità gastrointestinale, fattori che agiscono, da una parte, rilassando lo sfintere esofageo a livello del cardias e promuovendo, così, il reflusso acido, e, dall’altra, rallentando lo svuotamento dello stomaco».



