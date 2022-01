Dopo i cenoni è tempo di perdere peso, un bicchiere d'acqua alla volta

Finiti i pranzi e cenoni delle feste? In teoria sì. Almeno fino all'Epifania. Una piccola pausa utile per fare i conti con la bilancia che, mediamente, potrebbe segnare fino a 5 chili in più rispetto al periodo pre-festivo. Inutile tentare di rimettersi in forma in pochi giorni prima del prossimo appuntamento enogastronomico, piuttosto è meglio concentrarsi sui fattori che hanno determinato l'aumento di peso e limitarli non appena si mettono le gambe sotto al tavolo.

Una buona idratazione è la scelta migliore per evitare di accumulare troppo peso

Durante le feste si possono guadagnare fra i 2 e i 5 chili

Secondo uno studio condotto da In a Bottle, realizzato con un monitoraggio web sui principali social network, forum, blog e siti accademici e condotto su un pool di circa 30 fra nutrizionisti e dietologici, il risultato è solo uno: durante le feste si ingrassa! Quanto? Per alcuni la tendenza a ingrassare porta a un aumento di peso pari ai 2 chili, per altri si arriva anche ai 4 chili che diventano 5 in casi particolari.

Troppe calorie, poco movimento e alcol le cause



I motivi per questo aumento di peso, ovviamente, hanno a che fare con i menu delle feste: per il 54% degli esperti interpellati, la causa principale è che si ingurgitano più calorie del dovuto, o comunque più calorie rispetto a un normale periodo dell'anno. A questo si aggiunge la scarsità di movimento (riconosciuto come fattore di ingrassamento dal 37% degli esperti) e un aumento delle quantità di bevande alcoliche consumate (41%).

Una maggiore idratazione per evitare di abbuffarsi

Il consiglio degli esperti, quindi, è quello di adottare una certa moderazione a tavola e ... bere più acqua! Sia prima che durante i pasti dal momento che una corretta idratazione è la prima alleata per il contenimento del peso. Nello specifico è consigliato idratarsi correttamente per favorire la digestione (52%), anticipare il senso di sazietà (44%) e prevenire problemi legati a gonfiore e costipazione (31%). Gli esperti tengono a precisare comunque che il dimagrimento non è strettamente legato all'acqua: una corretta idratazione può soltanto aumentare il senso di sazietà, creando un aumento di volume nello stomaco e portando così a mangiare un po' meno. Per questo, nei giorni precedenti e successivi a una grande abbuffatta, è consigliabile tenersi leggeri preferendo vegetali, verdure, pesce e frutta.