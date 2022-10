Prima dell’attività fisica mangiare una banana dà energia, vero o falso?

Molti credono che la banana sia l’alimento degli sportivi e che sia bene mangiare una banana prima dell’attività fisica perché dà energia. Vero o falso? Rispondono i professionisti di Humanitas in un articolo di Humnaitas Salute che pubblichiamo.

La banana è l'alimento per gli sportivi?



Solo se l’attività è intensa

Falso. Seppur la banana sia certamente un frutto adatto a chi pratica attività fisica perché fornisce molta energia grazie alla presenza di molti carboidrati; tuttavia, mangiare una banana prima dell’attività fisica non è consigliabile se l’attività fisica non è impegnativa – spiega l’esperta. – Infatti, se si prevede di praticare un’attività fisica intensa come un’ora di corsa o di nuoto a stile libero, per esempio, mangiare una banana per avere l’energia necessaria può essere utile.



Utile anche ai bambini

Questo vale anche per i bambini che possono trovare nella banana l’alternativa sana per fare il pieno di energia prima di affrontare le attività sportive dopo la scuola, per esempio. Talvolta però, se l’attività fisica in cui sono impegnati i bambini non è intensa, può non essere necessario aggiungere altra energia soprattutto se il pasto principale è già stato completo e ricco di carboidrati.



In ogni caso è preferibile scegliere la banana come fonte di energia piuttosto delle merendine, ricordandosi anche dell’importanza dell’idratazione tanto necessaria quanto l’energia soprattutto quando se durante l’attività fisica si suda molto.



Non serve con attività come yoga o pilates

Se invece l’attività fisica che andiamo a praticare è a bassa o moderata intensità come, per esempio, una passeggiata oppure yoga o pilates in palestra, può non essere necessario fare alcuno spuntino prima e anche in questo caso è bene bere acqua per mantenersi idratati evitando le bevande energetiche che in questo tipo di attività non sono necessarie.