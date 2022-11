L'allenamento comincia a tavola: ecco i dieci alimenti per gli sportivi

Tutto parte da una sana alimentazione, soprattutto se legata allo sport. Lo si sa già da Ippocrate che affermava: “Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo”. E oggi mangiare bene è diventato un diktat di tutti. Ecco perché esperti e professionisti del settore scendono in campo a supporto degli appassionati con dritte mirate ed efficaci al fine di stilare la perfetta fitness diet per ottenere il massimo dagli allenamenti attraverso il cibo.

I cibi migliori per gli sportivi



I consigli dei nutrizionisti

L’importanza dell’alimentazione per gli sportivi è testimoniata dai social: infatti, l’hashtag #fitnessdiet conta quasi 160mila contenuti su Instagram. Ulteriori indicazioni interessanti giungono da alcune delle più importanti testate internazionali del settore. Tra queste emerge l’approfondimento di Eating Well: il portale americano focalizza l’attenzione, in particolar modo, su alcuni alimenti ritenuti fondamentali per la perfetta fitness diet. Dai fiocchi d’avena, pietanza ricca di carboidrati che risulta ottimale al fine di recuperare energie al termine degli allenamenti più faticosi, si passa ai frutti di bosco, utili a combattere eventuali infiammazioni poiché fonte di antiossidanti, alle mandorle, che sono fonte di grassi buoni e magnesio, e allo yogurt greco, il quale contiene proteine utili alla crescita muscolare.



Si resta in tema pietanze healthy, come riporta l’Ansa, con ulteriori spunti, questa volta offerti da Marco Liotti, nutrizionista di Green Active, fitness network che conta oltre 15mila professionisti sparsi in tutta Italia e si specializza nella cura del corpo e della sostenibilità dei propri clienti. «Nella dieta di uno sportivo ci sono degli alimenti che sono imprescindibili. In primis i carboidrati, quindi cereali integrali, pasta, riso, orzo, farro e segale. Non possono mancare le proteine animali come la carne, il pesce, il salmone soprattutto, e l’albume d’uovo. E ancora, le proteine vegetali possono essere considerate altrettanto nobili con il classico piatto di riso e fagioli o pasta e ceci. Infine, risultano importanti anche i grassi buoni, provenienti dall’olio extravergine di oliva e dalla frutta secca, così come le vitamine e i sali minerali. A questo proposito consiglio almeno 5 porzioni tra frutta e verdura per assicurare un introito di 25-30 g di fibra e, di conseguenza, per avere una regolare funzione intestinale».



Sulla stessa lunghezza d’onda si dimostrano anche gli esperti della British Heart Foundation: dai tanto amati carboidrati, come il pane e la pasta integrale, si passa alle proteine, con carni magre e pesce in primo piano, e ai latticini. Il tutto si chiude poi l’avocado e l’olio di girasole, e con le protagoniste più classiche, vale a dire la frutta e la verdura. Tornando nel Bel Paese, ecco un altro contributo di spicco proveniente di Valentina Schirò, biologa specializzata in Scienze della Nutrizione: «Negli ultimi anni si sta assistendo ad un notevole aumento dell’interesse nello studio della nutrizione applicata al fitness non solo per il crescente numero di persone che si dedicano regolarmente allo sport, ma anche perché finalmente ci si è resi conto come una corretta alimentazione possa influire sulla performance sportiva e sull’obiettivo che ogni singolo appassionato intende raggiungere. Per questo motivo l’alimentazione in sé risulta di basilare importanza. Possiamo infatti dire che l’allenamento inizia proprio a tavola. Se un atleta si nutre in maniera corretta contribuisce in questo modo a migliorare e a supportare il suo rendimento psicofisico. Non esistono alimenti miracolosi perché tutti gli alimenti devono essere portati a rotazione a tavola in modo da poter ricavare tutti i nutrienti necessari per il benessere dell’organismo».

Sport e alimentazione vanno sempre insieme



I 10 alimenti portanti della perfetta fitness diet

Ecco, quindi, i 10 alimenti che non possono mancare nella perfetta fitness diet da consigliare agli appassionati che vogliono ottenere il massimo dai propri allenamenti attraverso il cibo: