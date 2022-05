Sugo di pomodoro, concentrato di salute: ecco tutte le proprietà

È il re della tavola italiana insieme alla regina pasta! Stiamo parlando del sugo di pomodoro. Ma no solo buono, il sugo di pomodoro è anche ricco di benefici dovuti alla presenza di quaranta tipi di polifenoli. In un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo la dottoressa Manuela Pastore, dietista di Humanitas, spiega cosa sono e quali sono i benefici apportati al nostro organismo dai polifenoli.

Tante le proprietà del sugo di pomodoro



I benefici del licopene

In particolare, il licopene, che è responsabile della colorazione rossa del pomodoro, ha capacità di contrastare i radicali liberi responsabili della degenerazione cellulare e l’azione protettiva contro alcuni tumori, in particolare quello prostatico, e le malattie cardiovascolari.

Il licopene è una sostanza che l’organismo non è in grado di sintetizzare da sola pertanto occorre introdurlo con la dieta. È contenuto in tutti gli ortaggi dalla colorazione arancio-rosso (albicocche, melone, anguria, pompelmo, etc).



Dal sugo, i quantitativi maggiori

Solo il sugo di pomodoro ci permette di assorbire i quantitativi maggiori di licopene. Questo perché per essere assorbito il licopene necessita di particolari condizioni: la maturazione in quanto la quantità di licopene è proporzionale alla temperatura del luogo di coltivazione e al momento della raccolta; ecco perché i pomodori acerbi o coltivati in serra ne contengono molto meno. Fondamentale anche la cottura perché le alte temperature alterano la sua forma chimica rendendola più facilmente assorbibile; ecco perché sono migliori le salse di pomodoro rispetto al salse tipo ketchup o il succo o il pomodoro crudo. Infine occorre la contemporanea presenza di grassi: il licopene è una sostanza liposolubile e pertanto il suo assorbimento è legato alla presenza di grassi; ecco perché il sugo di pomodoro che nella sua ricetta classica prevede l’aggiunta di olio è l’ideale per ottenere il massimo beneficio da questo antiossidante.



Il beneficio del licopene è stato riconosciuto se presente negli alimenti e non altrettanto per quello contenuto negli integratori, probabilmente perché la sinergia di più sostanze è la chiave per ottenere la sua attivazione il suo massimo assorbimento.



Per noi italiani il sugo al pomodoro rappresenta uno degli ingredienti base di piatti tradizionali, in primis pasta e pizza ma non solo, ed è solo uno dei tanti esempi che si potrebbero fare a supporto dell’utilità della dieta mediterranea.