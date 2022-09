Salmone norvegese, alimento alleato del cuore

L’alimentazione ricopre un ruolo fondamentale per preservare la salute in generale e quella del cuore in particolare. Proprio in occasione del World Heart Day – che si celebra il 29 settembre - è ancora più importante sottolineare quanto seguire una dieta corretta, varia ed equilibrata sia uno degli aspetti principali per favorire il benessere psicofisico con una particolare attenzione al benessere del cuore.

Alcuni tranci di salmone sul ghiaccio

Il salmone norvegese tra i cibi alleati della salute dell’apparato cardiovascolare

Il pesce, ed in particolare il salmone norvegese, è considerato tra i cibi alleati della salute dell’apparato cardiovascolare. Il suo apporto nutritivo è, infatti, perfettamente in linea con le esigenze di un’alimentazione sana: è un ingrediente povero in grassi saturi, ma ricco di acidi grassi polinsaturi Omega-3 – i grassi buoni -, contiene proteine nobili, sali minerali e notevoli quantità di vitamine A, D, B12. Gli Omega 3, in particolare, sono acidi grassi con una struttura molecolare piuttosto complessa, dotati di una nutrita serie di effetti favorevoli sul nostro organismo.

Un consumo equilibrato di pesce è consigliabile a tutte le età

Per una corretta alimentazione è fondamentale sottolineare che un consumo equilibrato di pesce, come il salmone, è consigliabile a tutte le età. Inoltre, essendo un ingrediente davvero versatile può essere cucinato in tanti modi differenti - al vapore, al forno, grigliato crudo, marinato o affumicato – realizzando ricette diverse e appetitose, dall’antipasto, a un primo piatto fino al secondo accontentando così il gusto di tutti.

Scegliere alimenti sostenibili e di alta qualità

Quando si parla di benessere a tavola è anche importante scegliere alimenti sostenibili e di alta qualità. Per il consumatore diventa facile acquistare prodotti sicuri e di qualità grazie al marchio “Seafood From Norway” che rappresenta il simbolo di origine di tutti i prodotti ittici norvegesi, tra cui il salmone, allevato in maniera sostenibile nelle acque fredde e limpide della Norvegia.

L’acquacoltura norvegese, infatti, è all’avanguardia rispetto ad altri Paesi: ogni allevamento è rigorosamente tenuto sotto controllo tramite un programma di ispezioni regolari e di analisi di laboratorio che hanno lo scopo di verificare gli aspetti ambientali, lo stato di salute e la qualità dei pesci. Una vera garanzia di sostenibilità per i consumatori.

Le abitudini a tavola: il punto di partenza per una vita sana

La giornata mondiale del cuore diventa quindi una perfetta occasione per ricordare ancora una volta quanto le proprie abitudini a tavola siano il punto di partenza per condurre una vita sana prediligendo alimenti dalle proprietà benefiche, come il salmone norvegese tanto apprezzato dagli italiani.

Una nuova ricetta con il salmone norvegese

Salmone norvegese al forno con limone