Quando si parla di frutta, alcuni sostengono che per ottenere maggiori benefici sia meglio mangiarla a digiuno e cioè a colazione o come spuntino invece che ai pasti. Vero o falso? Rispondono gli specialisti di Humanitas in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.

Frutta? Meglio mangiarla a digiuno

Vero. Chi crede che si ottengano maggiori benefici mangiando la frutta a digiuno e cioè a colazione o come spuntino, ovvero lontano dai pasti, ha ragione. In questo caso il motivo è determinato dal fatto che a digiuno i nutrienti della frutta e cioè vitamine, minerali e antiossidanti sono assorbiti più rapidamente dall’organismo.

Significa che per ottenere i maggiori benefici dalla frutta, è senza dubbio meglio iniziare la colazione con una frutta a scelta e puntare sempre sulla frutta per lo spuntino del pomeriggio, per esempio. In questo modo gli antiossidanti contenuti nella frutta agiscono maggiormente nel contrastare l’azione di sostanze tossiche e cancerogene presenti nella nostra alimentazione, ma anche è più facile l’assorbimento delle vitamine e dei sali minerali preziosi per il buon funzionamento dell’organismo.

Un buon motivo per mangiare la frutta anche se si soffre di meteorismo: non solo chi soffre di meteorismo e pancia gonfia può consumare la frutta prima dei pasti, ma anche le persone con problemi di linea ne possono trarre vantaggio in quanto la frutta induce il senso di sazietà ed aiuta a moderarsi a tavola.