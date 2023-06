Esami di maturità, la prima colazione è essenziale per lo studio

Nonostante l'importanza del primo pasto della giornata sia nota alla maggioranza della popolazione (9 italiani su 10 ne sono consapevoli), solo un italiano su tre consuma una prima colazione equilibrata dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Spesso si tende a consumare il primo pasto della giornata fuori casa, di fretta, e a trascurare la qualità degli ingredienti che la compongono. In vista degli esami di maturità, è bene riflettere su questi numeri, perché una prima colazione adeguata può davvero fare la differenza sulle prestazioni della giornata. Dopo il digiuno notturno, infatti, la prima colazione ha prima di tutto la funzione di fornire l'energia necessaria per affrontare le attività della mattina e, più in generale, gli impegni della giornata.

La colazione è importantissima per lo studio

Una prima colazione adeguata è associata a un miglioramento delle prestazioni scolastiche

«Più che mai in questo periodo è fondamentale sapere che una prima colazione adeguata è associata a un miglioramento delle prestazioni scolastiche, come capacità di memorizzazione, livello di attenzione, comprensione durante la lettura e l'ascolto, anche a distanza di diverse ore dal pasto», ha dichiarato Michele Carruba, direttore del Centro di Studio e Ricerca sull'Obesità, Università degli Studi di Milano. Sulla tavola dei maturandi non deve quindi mancare una buona prima colazione (pari al 15-20% delle calorie giornaliere) che comprenda carboidrati, latte o derivati e frutta. Il 50% circa delle calorie complessive della prima colazione deve provenire dai carboidrati, le cui fonti principali sono la frutta e i prodotti a base di cereali (pane, biscotti, fette biscottate, cereali pronti per la prima colazione).

Esami di maturità, per la colazione indicati i cereali integrali

Particolarmente indicati sono i cereali integrali, contenenti carboidrati complessi, che garantiscono la riserva energetica e rilasciano energia anche in tempi successivi al consumo, dando un senso di sazietà maggiore e più prolungato nel tempo. Si riduce così notevolmente il rischio del cosiddetto 'calo degli zuccheri”, nemico della concentrazione durante lo studio. I cereali integrali inoltre arricchiscono la dieta di vitamine e sali minerali, favoriscono il consumo di latte, importante fonte di calcio e, se assunti nelle porzioni consigliate (30 grammi con latte parzialmente scremato), forniscono un ridotto apporto di grassi. I cereali per la prima colazione a base di cereali integrali sono inoltre pratici e veloci da preparare, soluzione ideale per chi ha in programma di dedicare il resto della mattinata ai libri.