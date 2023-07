Le spezie, un modo delizioso per combattere il caldo torrido dell'estate

Alcune spezie possono aiutarci contro il caldo

Con l'arrivo dell'estate, ci troviamo spesso a cercare modi per affrontare il caldo intenso e rinfrescarci. Oltre alle bevande fredde e agli abiti leggeri, le spezie possono essere un alleato sorprendente per contrastare le temperature estive. Le spezie non solo aggiungono sapore ai nostri piatti, ma alcune di esse possono anche rinfrescare il nostro corpo dall'interno, stimolare la circolazione e favorire la sudorazione. In questo articolo, esploreremo una selezione di spezie estive che possono aiutarti a combattere il caldo.

Peperoncino alleato contro il caldo

Il peperoncino può attivare i recettori termici sulla pelle

Potresti pensare che il peperoncino, con il suo sapore piccante, possa far aumentare la temperatura corporea. In realtà, il peperoncino può attivare i recettori termici sulla pelle, facendoti sudare e abbassando così la temperatura del corpo. Inoltre, il peperoncino favorisce la circolazione sanguigna, migliorando la sensazione di freschezza.

Menta, erba rinfrescante

La menta è un'erbetta rinfrescante e aromatica

La menta è un'erbetta rinfrescante e aromatica che può essere utilizzata in vari modi. Aggiungi foglie di menta fresca alle tue bevande fredde come tè, limonate o mojito per ottenere una sensazione di freschezza immediata. Puoi anche usarla per aromatizzare insalate estive o preparare gustosi dessert alla menta.

Curcuma, spezia che aiuta a “raffreddare” il corpo

La curcuma è una spezia con proprietà antinfiammatorie e antiossidanti

La curcuma è una spezia con proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Durante l'estate, può aiutare a ridurre l'infiammazione causata dal calore e favorire il raffreddamento del corpo. Puoi aggiungere la curcuma in polvere ai tuoi piatti salati o preparare una bevanda rinfrescante mescolando curcuma, limone e acqua fredda.

Zenzero spezia anti-caldo

Lo zenzero prezioso alleato anche in estate

Lo zenzero è un altro alleato estivo meraviglioso. Ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, e può aiutare a rinfrescare il corpo e migliorare la circolazione sanguigna. Puoi grattugiare dello zenzero fresco e aggiungerlo a insalate, succhi di frutta o tè freddo per un tocco di freschezza e gusto piccante.

Cumino, utile in estate a migliorare la digestione

Il cumino aiuta la digestione

Il cumino è una spezia comune in molte cucine del mondo ed è noto per le sue proprietà digestive. Durante l'estate, può aiutare ad alleviare il gonfiore addominale e a migliorare la digestione. Aggiungi il cumino alle tue marinature per carne o pesce, oppure utilizzalo per condire le tue insalate estive.

Cannella, non solo in inverno. Utile per la circolazione

La cannella è utile anche in estate non solo in inverno

Anche se la cannella è spesso associata all'inverno, può essere un'ottima spezia da utilizzare anche durante l'estate. La cannella può aiutare a regolare il livello di zucchero nel sangue e migliorare la circolazione. Aggiungi un pizzico di cannella ai tuoi frullati o ai dolci a base di frutta per dare un tocco speciale e rinfrescante.