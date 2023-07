Le noci riconosciute come alleate del cuore: i benefici per la salute cardiaca

Una recente ricerca condotta dall'Università di Wollongong in Australia ha ufficialmente riconosciuto i benefici delle noci per la salute cardiaca. Lo studio, basato sull'analisi sistematica di oltre 150 studi scientifici, ha dimostrato come il consumo regolare di noci sia associato a miglioramenti significativi nei fattori di rischio per le malattie cardiache, come il colesterolo nel sangue.

Le noci sono alleate del cuore

Secondo la ricercatrice Elizabeth Neale della Scuola di Medicina e Salute dell'Università, il consumo di noci è correlato a una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari e coronariche, senza effetti negativi sul peso corporeo. Neale ha pubblicato i risultati dello studio sulla rivista Advances in Nutrition, sottolineando che i risultati sono supportati da numerosi studi scientifici e che l'analisi ha incluso studi di controllo randomizzati, il che conferisce un alto livello di validità alle conclusioni.

Noci: ecco i benefici per la salute

Le noci si distinguono come una delle fonti vegetali più ricche di acidi grassi Omega 3 e antiossidanti, oltre a contenere polifenoli, carotenoidi, fitosteroli, fibre e minerali. Gli acidi grassi Omega 3 presenti nelle noci sono particolarmente benefici per la salute cardiaca, in quanto aiutano a ridurre il colesterolo "cattivo" (LDL) e ad aumentare la produzione di colesterolo "buono" (HDL). La ricerca ha anche evidenziato che consumare solamente 30 grammi di noci al giorno è in grado di compensare gli effetti infiammatori dell'organismo, contribuendo a mantenere i vasi sanguigni e le loro pareti in uno stato di salute ottimale e prevenendo così l'indurimento delle arterie. Questa quantità relativamente piccola di noci può quindi rappresentare un semplice e gustoso modo per proteggere il cuore.

Oltre alle proprietà antiossidanti e agli acidi grassi benefici, le noci sono anche ricche di grassi insaturi "buoni", che aiutano a ridurre il colesterolo e contribuiscono alla sensazione di sazietà, facilitando così la gestione del peso. Questo le rende un'opzione ideale per i vegetariani che desiderano incorporare una fonte vegetale di proteine nella loro alimentazione. L'importanza di questi risultati non può essere sottovalutata, soprattutto considerando il crescente numero di persone che soffrono di malattie cardiache. Aggiungere una manciata di noci alla dieta quotidiana potrebbe essere un passo semplice ma efficace per promuovere la salute cardiaca e ridurre il rischio di problemi cardiovascolari.