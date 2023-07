Fiori edibili: ecco quelli perfetti per preparare dei piatti estivi

Con l'estate in pieno vigore, è il momento perfetto per esplorare l'affascinante mondo dei fiori edibili. Oltre a decorare i nostri giardini e gli spazi esterni, molti fiori offrono anche un sapore sorprendente e una varietà di benefici per la salute. Questo articolo ti guiderà alla scoperta di alcuni dei fiori più deliziosi e versatili che puoi aggiungere alle tue ricette estive per ravvivare i tuoi piatti con una nuova dimensione di gusto.

Un fiore edibile: la calendula

Calendula, perfetta per risotti e pasta

La calendula è un fiore vivace dal colore acceso che può essere utilizzato per dare un tocco vibrante a insalate, risotti e piatti di pasta. I suoi petali hanno un sapore leggermente pepato, simile a quello dello zafferano. Sono anche ricchi di antiossidanti e possiedono proprietà antinfiammatorie. Assicurati di rimuovere il pistillo e gli stami prima di consumarli.

Borragine, ideale per tè freddi e cocktail

Con i suoi fiori dai toni blu vibrante, la borragine è una pianta ornamentale che può essere un'aggiunta sorprendente alle tue ricette estive. I suoi fiori hanno un sapore fresco e leggermente salato, perfetto per insaporire insalate, cocktail e tè freddi. Ricchi di acidi grassi omega-3, vitamina C e antiossidanti, i fiori di borragine offrono anche benefici per la salute della pelle.

Fiori di zucca, i re dell’estate

I fiori di zucca sono una prelibatezza estiva molto apprezzata in molte cucine tradizionali. Questi fiori dal colore vivace possono essere farciti con formaggio fresco o ripieni di riso o verdure, poi fritti o cotti al forno. Aggiungono un sapore dolce e delicato ai piatti, con un retrogusto che richiama il sapore della zucca stessa. Assicurati di rimuovere gli stami prima di cucinare i fiori di zucca.

Nasturzio, ricchi di vitamina C e antiossidanti

I fiori di nasturzio sono una scelta popolare per decorare insalate, grazie ai loro petali dai colori accesi e vivaci. Questi fiori hanno un sapore leggermente piccante, simile al ravanello. Puoi aggiungerli anche a salse o pesti per un tocco di freschezza. I fiori di nasturzio contengono anche vitamina C e antiossidanti.

Lavanda, ideali per torte e biscotti

La lavanda è famosa per il suo profumo rilassante, ma i suoi fiori possono anche essere utilizzati in cucina. I fiori di lavanda aggiungono un delicato sapore floreale a dolci come biscotti, torte e gelati. Puoi anche preparare tè alla lavanda, che ha proprietà calmanti. Assicurati di utilizzare solo fiori di lavanda commestibili e di utilizzarli con moderazione, poiché il sapore può essere abbastanza intenso.