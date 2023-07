“Antò, fa caldo!”… i cibi anti afa per un'estate bollente sotto le lenzuola

“Antò, fa caldo!”, diceva Luisa Ranieri in un celebre spot. Un “contraccettivo naturale” per molti: perché, se l’estate invita all’amore, il caldo non aiuta. Con il sudore, infatti, si perdono preziosi sali minerali, come magnesio e potassio, e, di conseguenza, ci si sente estremante stanchi. Come fare dunque, per ritrovare piacevoli notti bollenti… ma solo sotto le lenzuola? L’aiuto, come sempre, arriva dal cibo! Ecco alcuni consigli per lui e per lei per vivere un’estate piccante.

I cibi anti afa per un’estate bollente sotto le lenzuola

L’importanza dell’idratazione

Prima regola, bere per contrastare la disidratazione e la conseguente spossatezza. Ma per lei e lui occorre riempire il bicchiere con qualcosa di diverso.

Per lei : ottimi il the verde freddo, una tisana alla menta o un centrifugato di frutta e verdura freschi. Tutti da insaporire con le spezie come zenzero o cannella . Ma si può anche concedersi una leggera sangria con frutta fresca, vaniglia, chiodi di garofano e cannella .

Ingredienti afrodisiaci estivi per lui e per lei

Per lei : un grande classico che non tramonta mai quando si parla di cibi afrodisiaci sono le fragole, frutto fitoestrogenico, alleato della femminilità . Da abbinate, per restare sul classico, con il cioccolato, che contiene feniletilamina , la sostanza che il cervello produce quando ci innamoriamo, e stimola la secrezione di endorfine, gli ormoni della felicità. Non ultima la cipolla di Tropea, che grazie all’ossido nitrico agisce come vasodilatatore soprattutto sui piccoli capillari , dunque anche sul clitoride femminile.

Caffè sì o no?

La caffeina, si sa è un potente eccitante. Ma come comportarsi, soprattutto con il grande caldo?

Per lei : meglio non esagerare , per non rischiare in attacchi di tachicardia o ansia.

Immancabili le spezie

Per avere pepe sotto le lenzuola non solo peperoncino, che come si sa è un potente vasodilatatore naturale