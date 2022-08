Bibite come cola e birra aiutano contro la disidratazione?

Alcuni pensano che bibite come cola e birra aiutino contro la disidratazione. Vero o falso? Risponde la professoressa Daniela Lucini, responsabile della Sezione di Medicina dell’Esercizio e Patologie funzionali dell’Ospedale Humanitas in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.



Falso, meglio l’acqua

«Falso. Quando fa molto caldo e si suda, bere bibite come cola o birra non aiuta contro la disidratazione in particolare la birra perché contiene alcol, una sostanza che favorisce la vasodilatazione e quindi aumenta la perdita di liquidi. L’acqua invece è l’unica bevanda che, in caso di disidratazione sia da colpo di calore o dalla prolungata esposizione al sole, aiuta l’organismo a contrastare l’ipertono vagale, cioè l’effetto del caldo e della disidratazione sull’organismo che può determinare un abbassamento di pressione sanguigna e un aumento della frequenza cardiaca associato a una sensazione di svenimento – spiega l’esperta. – Rispetto all’acqua, bibite come la cola sono ricche anche di caffeina e zucchero. Pertanto, assumere bevande come la cola può non essere indicato in tutte le persone proprio perché la cola è un eccitante. Inoltre, di per sé lo zucchero non è una sostanza necessaria in caso di disidratazione, a meno che insieme al problema di disidratazione ci sia anche uno stato di ipoglicemia, cioè di carenza di zuccheri, causata dal fatto che durante l’esposizione al caldo non si beve e non mangia. Dal momento che i sintomi dell’ipoglicemia, sono gli stessi del colpo di calore e quindi giramenti di testa, abbassamento di pressione e battito accelerato, bere una bibita zuccherina, può essere d’aiuto, a meno che la persona non sia diabetica».