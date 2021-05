Cefalee ricorrenti e alimentazione? Cosa è meglio non mangiare

Pubblicato il 31 maggio 2021 | 07:30

Cosa mangiare se si soffre di cefalea?

I tipi di cefalee

La correlazione con l’alimentazione

Riconosciuta malattia invalidante

Allattamento e cefalea, come fare?

Le ricette dello chef Danilo Angè

Il “mal di testa” nell’arte

Quando c’entra la masticazione

? Quali cause eper avere sollievo? E quando c’entra anche la masticazione? A queste domande hanno dato risposta glicon la collaborazione di Regione Lombardia, con l’obiettivo di offrire suggerimenti e informazioni a coloro che soffrono di disturbi come la cefalea, derivanti da intolleranze alimentari, in epoca pre e post Covid. E sebbene non esista una risposta univoca su cosa mangiare, per medici e nutrizionisti bisogna fare attenzione a cioccolati e, presidente dell'Associazione Il Mondo delle Intolleranze ha presentato la serata insieme a, direttore generale Apci (Associazione Professionale Cuochi Italiani), con il supporto di, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.Grazie all’intervento iniziale di, ricercatore presso il Centro di Diagnosi e Cura delle Cefalee, èche si riferiscono invece a quei mal di testa conseguenti a una condizione medica, a una patologia esistente o un trauma subito. Importante punto di partenza per curare correttamente la patologia.dietista, ha subito dopo risposto alla domanda più frequente della serata ovvero «?» Illustrando come purtroppo non esista una risposta univoca ma che si possono comunque individuare alcuni alimenti a cui fare maggiore attenzione. Quali sono?A seguire è intervenuta la referente di Al.Ce. Group Italia e Cirna Foundation Onlus,, colei che grazie a costanza, determinazione e ad un lavoro instancabile è riuscita a luglio del 2020 a far riconoscere a livello nazionale la, ovvero come una patologia che necessita della stessa attenzione che viene data ad altre situazione di sofferenza cronica.?» A questa e altre importanti domande di mamme e future mamme collegate all’evento live ha risposto, Consulente Professionale Associazione Allattamento Ibclc. In prima linea a sostegno di tutte quelle mamme colpite da cefalea che purnotevole sforzo non vogliono rinunciare ad allattare i propri figli. Un tema molto delicato che è stato ripreso daChierico, dell’associazione Prossimità Aps che ne ha poi evidenziato gli aspetti famigliari e sociali. Un intervento può essere riassunto, come da lei suggerito, dalla citazione «Quando il Capo non sta bene tutti i membri ne risentono», interpretabile in ottica fisiologica quanto di relazione famigliare., chef docente de Il Mondo delle Intolleranze, impegnato nella preparazione di una deliziosa quanto scenica, perfetta per avvicinare anche i più piccoli alla cucina sana e naturale. Come sempre Tiziana Colombo, nella veste di Nonna Paperina, era al fianco dello chef nella realizzazione del piatto.Da una ricetta all’altra con l’intervento di, fondatore Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina, che dopo aver affrontato il tema della correlazione tra intolleranze alimentari e cefalea ha trasmetto la ricetta deiSuccessivamente è stata trasmessa lain collaborazione con Decumano Est che con un excursus storico ha analizzato il rapporto tra testa e malvagità nella storia dell’arte rappresentato in dipinti e statue dedicate alla figura mitologica di Medusa.A concludere la serata l’intervento di, Gnatologo, che ha evidenziato la stretta c, riscuotendo l’immediato consenso da parte di Sonia Re che si è resa conto in diretta di soffrire da anni, come probabilmente molti altri spettatori, dei disturbi evidenziati dallo specialista.