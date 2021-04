Celiachia ed effetti sull’organismo: anche il cervello ne risente

Pubblicato il 21 aprile 2021 | 07:30

La celiachia non colpirebbe solo l'intestino, ma anche altri organi come il cervello

Lo studio della Sheffield University dimostra l'esistenza di una correlazione

Una ricerca ha dimostrato delle correlazioni tra intolleranza al glutine e quantità di sostanza bianca cerebrale

Disturbi cognitivi e disturbi dell’umore legati alla celiachia

llasono in genere associati crampi, meteorismo e diarrea sonocomuni, che tutti (o quasi) i celiaci sperimentano quando assumono. Tuttavia, mano a mano che si prosegue con gli studi e le ricerche, la celiachia acquisisce i contorni di una malattia sistemica. D’altronde sono ben consolidati i dati che parlando di una sintomatologia anche ampia, che riguarda lae l’assorbimento di nutrienti diversi dal glutine, in primis il. Non è un caso, infatti, che spesso la celiachia venga confusa con altre patologie.Il fraintendimento più frequente è con l’. Se è vero che il ferro è il primo nutriente a fare le spese di un cattivo assorbimento, allora l’anemia è una conseguenza quasi fisiologica delle celiachie non trattate. Da qui a sintomi quali mal di testa, spossatezza generale il passo è breve.Ma c’è di più. Di recente si è aperto unsu ulterioriche la celiachia potrebbe causare. Non solo all'intestino (per la precisione ai villi), ma anche al. Purtroppo in alcuni studi è stata rilevata unatra la celiachia e la quantità di, deputata al collegamento (non in via esclusiva) del sistema nervoso centrale con il sistema nervoso periferico. Non è ancora ben chiaro se questa correlazione sia spuria o se goda di un nesso causale. A fare luce su questo vuoto di conoscenza, di recente, è stata lacon una ricerca ad hoc sugli eventuali danni al cervello della celiachia, riportata anche dallaLa ricerca dell’britannica ha analizzato un ampio campione di persone . Centinaia di individui sono stati selezionati e divisi in due gruppi. I compomenti del primo erano affetti da celiachia, ma non presentavano altre. Quelli del secondo erano “sani”, dunque non manifestavano alcun disturbo legato alla celiachia. Gli individui scelti del primo gruppo, tra l’altro, avevano ricevuto lada poco tempo, dunque avevano trascorso un periodo più o meno lungo in cui, pur soffrendo di celiachia, non l’avevano trattata I due gruppi sono stati sottoposti a. Nel primo, quello dei celiaci, è stato osservato un deficit di “reazione inferiore”, ovvero una minore capacità di, quando essa è finalizzata aldelleestremità. Una condizione, questa, che si rileva in caso di lesioni alla sostanza bianca. Le conseguenze dal punto di vista pratico consistono in disturbi (non necessariamente evidenti) nell’, nei movimenti delle estremità e nei movimenti oculari. Quando si riscontrano consistenti danni alla sostanza bianca si parla diI ricercatori della Sheffield University, colpiti dallescaturite dalla risonanza magnetica, hanno indagato anche su altri disturbi di tipo cerebrale,. Hanno, in buona sostanza, ricercato altre correlazioni. È emerso che nel gruppo dei celiaci vi era una incidenza maggiore di disturbi di natura psicologica quali l’generalizzata, lae pensieri autolesionistici. Anche in questo caso non è detto che la correlazione sia di natura organica, infatti ipotrebbero essere dettati da una difficoltà nella gestione emotiva della patologia, piuttosto che da un effetto fisico.I ricercatori della Sheffield University hanno anche effettuato dei test cognitivi per indagare correlazioni da questo punto di vista. Questi test hanno dato per fortuna esito negativo. Non ci sarebbero quindi differenze tra i celiaci e non in quanto a performance cognitive.