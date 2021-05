Combattere l'endometriosi a tavola. Si inizia con le fibre e l'Omega 3 del pesce azzurro

Pubblicato il 25 maggio 2021 | 07:30

n’sana, corretta e bilanciata è fondamentale nelladi moltissime patologie, tra cui l'. È, biologa nutrizionista di Humanitas Mater Domini e di Humanitas Medical Care di Monza e Arese, a suggerire, in un articolo tratto da Humanitasalute e di seguito riportato integralmente, glipiù adatti - e quelli da evitare - quando si soffre di endometriosi.L’endometriosi è una patologia caratterizzata dalla presenza di tessuto endometriale al di fuori dell’, che provoca un’e che si manifesta anche con dolori e. All’endometriosi si associano dolore durante io durante le, dolore pelvico in generale, intestino irritabile, gonfiore addominale,fisica, stitichezza,, cefalea: questi disturbi, che possono comparire già in occasione del primoe proseguire fino alla, possono diventare cronici, e accompagnare quindi lain tutto il periodo riproduttivo.Diagnosi e trattamento tempestivi giocano un ruolo fondamentale nel contrasto con l’endometriosi , e l’alimentazione, in questo senso, è un alleato importante. Optare per una, oltre ad aiutare a ridurre i dolori e i sintomi, possono migliorare sensibilmente laUn incremento del 20%-30% del consumo diai pasti può aiutare ile il buon funzionamento dell’intestino. Le fibre, in giusta quantità, permettono di ridurre gli estrogeni che circolano nel sangue, con un minore impatto sui tessuti estrogeno-dipendenti.L’, contenuto in gran quantità nel, permette la produzione della prostaglandina PGE1, che è in grado di ridurre il livello di infiammazione addominale determinato dall’endometriosi.In caso di endometriosi, quindi, sono particolarmente indicati alimenti quali:Sono invece da evitare:Formaggi stagionati, ricotta e yogurt naturale sono “permessi”, ma con moderazione.(per 4 persone): 320 g di fusilli di farina di piselli, 50 g di rucola, 500 g di fagioli borlotti freschi, 3 pomodori perini maturi, 1 gambo di sedano, 1 scalogno piccolo, 3 spicchi d'aglio, 1 cucchiaio di Parmigiano Reggiano grattugiato, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, alloro q.b., sale q.b.: pulire i fagioli, lavarli e metterli in una pentola. Ricoprirli con acqua fredda. Aggiungere 2 spicchi aglio e qualche foglia di alloro. Portare l’acqua a bollore a fuoco medio, abbassare la fiamma e continuare la cottura per circa 30-40 minuti con la pentola semicoperta, mescolando di tanto in tanto. Aggiungere eventualmente dell’acqua calda. Scolare i fagioli e conservare un paio di cucchiai dell’acqua di cottura.Tritare lo scalogno, tagliare il sedano a julienne e i pomodori a filetti. Spennellare una pentola antiaderente con 1 cucchiaio di olio extravergine d'oliva e aggiungere lo scalogno tritato. Farlo appassire aggiungendo poca acqua. Aggiungere il sedano e farlo stufare, dopodiché aggiungere i filetti di perini, i fagioli e un cucchiaio della loro acqua di cottura. Cuocere per circa 5 minuti.Tagliuzzare la rucola e metterla nel mixer. Aggiungere 1 cucchiaio di olio extravergine d'oliva, 1 cucchiaio di Parmigiano e salare. Frullare con il mixer. Cuocere i fusilli di farina di piselli seguendo i tempi di cottura indicati. Unire i fusilli ai perini e ai fagioli. Aggiungere il pesto di rucola. Amalgamare bene e servire.: 360 kcal