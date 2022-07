Conosci le proprietà dei fagiolini?

Noti anche come cornetti, i fagiolini sono i baccelli non maturi del Phaseolus vulgaris, specie facente parte della famiglia delle Fabaceae. Scopriamone le proprietà in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.



Quali sono le proprietà nutrizionali dei fagiolini?

100 g di fagiolini apportano 31 calorie e:

16,3 mg di vitamina C

0,752 mg di niacina

0,105 mg di riboflavina

0,094 mg di acido pantotenico

0,084 mg di tiamina

0,074 mg di piridossina

690 UI di vitamina A

37 µg di folati

14,4 µg di vitamina K

209 mg di potassio

38 mg di fosforo

37 mg di calcio

25 mg di magnesio

6 mg di sodio

1,04 mg di ferro

0,24 mg di zinco

0,214 mg di manganese

7,13 g di carboidrati

3,4 g di fibre

1,82 g di proteine

0,34 g di lipidi



In 100 g di fagiolini si trovano 640 µg di luteina e zeaxantina, 379 µg di beta-carotene e 69 µg di alfa-carotene.



Quando non mangiare i fagiolini?

Non risultano esservi interazioni tra il loro consumo e l’assunzione di medicinali o altre sostanze. Nel dubbio è sempre bene chiedere consiglio al proprio medico.



Stagionalità dei fagiolini

In Italia la loro stagione inizia a maggio e termina a settembre.



Possibili benefici e controindicazioni dei fagiolini

Le loro fibre favoriscono la buona funzionalità dell’intestino e contribuiscono a proteggerlo da sostanze potenzialmente dannose, riducendo così il rischio di cancro. Possono altresì aiutare a ridurre l’assorbimento di colesterolo e zuccheri, permettendo così di tenere sotto controllo colesterolemia e glicemia.



Le vitamine A e C, zeaxantina, luteina e i caroteni aiutano a proteggere l’organismo dai radicali liberi e dalle specie reattive dell’ossigeno. Nello specifico, la zeaxantina agisce nella retina, proteggendola dalla degenerazione maculare senile. Folati e vitamina B12 prendono parte alla sintesi del Dna e alla divisione cellulare; inoltre i primi contribuiscono a ridurre il rischio di gravi alterazioni nello sviluppo del sistema nervoso del feto. Le altre vitamine del gruppo B garantiscono invece il buon funzionamento del metabolismo, e la vitamina C promuove delle buone difese contro gli agenti infettivi.



Fra i minerali, il potassio favorisce la buona salute del sistema cardiovascolare e il manganese è utile al corretto funzionamento delle armi antiossidanti dell’organismo. Sono una fonte di acido ossalico, sostanza che può favorire la formazione di calco.