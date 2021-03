Un frullato alleato della pelle. Inauguriamo al meglio la Primavera

Pubblicato il 21 marzo 2021 | 11:56

Il frullato antiage è uno dei migliori cibi antiossidanti. Unisce benessere e piacevolezza. Come come tutte le bevande detox, aiuta a depurarsi, avere una pelle più bella e tonica e a contrastare l’invecchiamento cutaneo. In questo caso è anche senza lattosio e quindi eviti anche possibili allergie o intolleranze. Perdita di tonicità, rughe, colorito spento, sono i segni del tempo visibili sulla nostra pelle: la causa principale sono i radicali liberi, molecole reattive che danneggiano le cellule. Per combattere l’azione di queste molecole e cercare quindi di fermare lo scorrere del tempo, non c’è niente di meglio di un bel frullato anti-age con latte di cocco e frutti rossi. Un modo per cominciare al meglio la Primavera, nutrendo la pelle permettendole di rigenerarsi e "rifiorire" dopo l'inverno.



Un toccasano anti-age coi frutti rossi