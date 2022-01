L’intolleranza al lattosio è una condizione in cui il consumo di lattosio, contenuto in latte e derivati non fermentati, provoca una reazione avversa non allergica che si manifesta con disturbi gastrointestinali come gonfiore, dolore crampiforme, diarrea e nausea. La causa è, in sostanza la mancanza o la carenza dell'enzima lattasi intestinale.

Intolleranza al lattosio dalla teoria alla pratica



Un laboratorio a tema



Questo tema, fortemente condiviso dato l’altissimo numero di persone affette da questa intolleranza sarà affrontato in occasione del primo incontro del 2022 del laboratorio d’informazione teorico-pratico organizzato dall’associazione Il Mondo delle Intolleranze con il contributo di Regione Lombardia che si svolgerà il 27 gennaio alle ore 18. Tiziana Colombo, presidente dell'associazione Il Mondo delle Intolleranze, presenterà la serata affiancata da Sonia Re, direttore Associazione Professionale Cuochi Italiani e da Michele di Stefano, Specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva che affronterà l’argomento Intolleranza al lattosio: cosa sappiamo e cosa dobbiamo ancora imparare?



Durante la serata medici e specialisti indagheranno cause e conseguenze dell’intolleranza:

Tollerare e non tollerare il lattosio - Maria Sole Facioni Presidente Associazione AILI

Viaggi e lattosio - Paola Setteducati AILI/Travel free from

Intolleranza al lattosio nel neonato allattato - Associazione Allattamento Ibclc

Le ricette di Danilo Angè



Lo show cooking live sarà a cura dello chef Danilo Angè un vero professionista del panorama enogastronomico internazionale, che proporrà una ricetta sana e gustosa realizzata con l’aiuto di Tiziana Colombo - Nonna Paperina. Imperdibile l’appuntamento con la Pillola d’arte, a cura di Decumano Est & Amici dei Musei e dei Monumenti Pavesi.



Trovare le giuste alternative in cucina



«Il nostro stile di vita è cambiato profondamente negli ultimi anni, con ripercussioni soprattutto sull’attività fisica svolta. Rivolgersi al proprio nutrizionista è dunque il primo step per riuscire a rimodulare la propria dieta in modo appropriato e mantenere un regime alimentare sano sulla base delle nuove abitudini. In casa si sa, le tentazioni sono dappertutto. Per evitare disturbi però è necessario continuare a rispettare la propria dieta ed evitare gli ingredienti non tollerati, chi soffre di intolleranze deve trovare la giusta alternativa in cucina» spiega Tiziana Colombo, presidente de Il Mondo delle Intolleranze.



Definire il menu



«Per evitare sgarri, può essere molto utile preparare uno schema ben preciso delle preparazioni, con un menu definito per tutti i pasti. Questo stratagemma metodico vi aiuterà anche a stilare con esattezza la lista della spesa, in modo da non dimenticare nessun ingrediente importante durante gli acquisti. Nel limite degli alimenti consentiti, come in ogni dieta equilibrata, è importante consumare frutta e verdura. L’effetto saziante della fibra, infatti, aiuta a mantenere sotto controllo il peso corporeo e sono favorite l’attività del sistema immunitario e la messa in atto di difese efficienti contro gli agenti patogeni» conclude Michele di Stefano, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.



Per informazioni: www.ilmondodelleintolleranze.it