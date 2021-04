Menu di Pasqua e Pasquetta anche per chi soffre di intolleranze alimentari

Pubblicato il 01 aprile 2021 | 06:30

Pasta al tartufo senza utilizzo di burro: primo di alto profilo, ma senza lattosio

Agnello con patate: tradizione allo stato puro

La tradizione a misura di inttolleranti, vegani, vegetariani

Asparagi avvolti nel prosciutto, ottimo antipasto di stagione

na volta si diceva “a Natale con i tuoi, a Pasqua con chi vuoi”: oggi sembra una barzelletta.saranno "alternative", anche quest’anno. E allora, anche per i più amati e tradizionali pranzi della domenica e del lunedì dell’Angelo, bisognerà organizzarsi diversamente. La necessità aguzza l’ingegno di consumatori e, che preparano i loroUn servizio mai come oggi necessario ed essenziale per la vita di molte persone e soprattutto per la sopravvivenza dei ristoratori è quello del. Prima della pandemia del Covid-19 il tema era già al centro dei dibattiti sul futuro del mondo Horeca; oggi l'emergenza ha portato a un incremento esponenziale dell'e dei servizi delivery.Così ilè salvo, con moltissime idee nate sia dai grandi chef che dai ristoratori in genere. Dai “” con piatti daseguendo le istruzioni degli chef stellati aiche comprendono tanti classici della tradizione, fino alle consuete. Si avrà solo l’imbarazzo della scelta, la creatività dei ristoratori darà spazio a menu incredibilmente originali.Oltre all’originalità ci saranno sempre più; l'esigenza nasce proprio dalla maggiore attenzione dei ristoratori verso i consumatori che necessitano di un’alimentazione “libera da”, pero per. Proporre un'alternativa “free from” nei propri menu delivery diventa estremamenteper conquistare con unasia i nuovi che i vecchi consumatori;è possibile costruire un pranzo di Pasqua o Pasquetta a prova di, ma con tutto ilUn esempio didella tradizione regionale sempre più conosciuto in tutta Italia è il: uova sode, ricotta, arance, soppressata, rucola o insalata riccia, olive e taralli. Per la versione “” bastae aggiungere scaglie di grana stagionato 36 mesi (naturalmente senza lattosio) e il gioco è fatto! Altri esempi sono glio, un ottimo antipasto di stagione e leggero, adatto ai celiaci, intolleranti al glutine e al lattosio, oppure la classica torta pasqualina, indicata per i vegetariani.Pensiamo a un primo, invece?, che senza l’utilizzo del burro diventano un primo senza lattosio strepitoso. Un’ottimasono anche le, fatto rigorosamente con basilico fresco km 0.I secondi possono spaziare da tutte ledella tradizione (capretto, agnello) grigliate e non, con contorni diper celiaci e intolleranti al glutine mentre si va a colpo sicuro proponendo la, zucchine o spinaci come sDulcis in fundo, i dolci super classici di Pasqua. La, adatta anche a intolleranti al lattosio, ledi cioccolato e lasono alcuni esempi degli immancabili peccati di gola. Accontentare tutti a volte non è poi così difficile!