Perché magiare il mango: tutti i benefici del super frutto esotico

Il mango, delizioso supereroe della frutta

Oltre 20 minerali e vitamine

Meglio quello fresco che in scatola

Attenzione all’urusciolo

Perfetto nelle insalate e con il pesce

aldo fa rima più che mai con voglia di frutta. E s. Il mango è. A celebrare questa delizia esotica, la cui stagione va da maggio a settembre ma che in molti casi è reperibile tutto l'anno, è l'American Heart Association in un approfondimento., il mango è anche a basso contenuto di grassi: un intero apporta circa 207 calorie., che migliora l'assorbimento del ferro, aiuta a difendere le cellule dai danni e aiuta il sistema immunitario.«Il vantaggio principale - specifica, del dipartimento di nutrizione e scienze alimentari dell'Università del Rhode Island- oltre ad essere una buona fonte di vitamina C, è che il mango è una discreta fonte di vitamina A, folati ed è piuttosto ricco di fibra, che è benefica per la prevenzione del cancro al colon, le malattie cardiache e il controllo del peso»., specialmente quando viene consumato in forma intera e non con gli zuccheri aggiunti presenti in quello in scatola. Contiene diversi composti antiossidanti che aiutano a proteggere o ritardare i danni da "radicali liberi", atomi o molecole instabili che possono danneggiare le cellule e causare malattie come il cancro. Il contenuto di fibre, vitamine e potassio nel frutto aiuta anche a ridurre il rischio di malattie cardiache.«A parte la riduzione del sodio - aggiunge Vadiveloo - il potassio aiuta con il controllo della pressione sanguigna».: chi ha una sensibilità a questa sostanza oleosa potrebbe essere in grado di mangiarlo indossando guanti per rimuovere la pelle o facendola rimuovere da qualcun altro, sempre dopo aver consultato il medico.Oltre ad essere a basso contenuto di grassi, il mango può aiutare a perdere peso perché il contenuto di fibre aiuta a rimanere sazi più a lungo, oltre ad essere molto versatile.