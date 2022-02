Quando il glutine è un problema... Il 24 febbraio un evento dedicato

La celiachia o malattia celiaca, è una malattia dell’apparato digerente che danneggia l’intestino tenue e interferisce con l’assorbimento dei nutrienti presenti negli alimenti. Le persone affette da celiachia sono intolleranti al glutine, una proteina contenuta nel grano, nell’orzo e nella segale. La celiachia è l’intolleranza alimentare più frequente e la stima della sua prevalenza si aggira intorno all’1%: è stato calcolato che nella popolazione italiana il numero teorico di celiaci si aggiri intorno ai 600mila, contro gli oltre 225mila ad oggi diagnosticati.

Al secondo incontro del 2022 del laboratorio d’informazione teorico-pratico organizzato dall’Associazione Il Mondo delle Intolleranze con il contributo di Regione Lombardia, che si svolgerà il 24 febbraio alle ore 18.00, verranno affrontati con specialisti ed esperti i diversi aspetti di questa malattia. Tiziana Colombo, presidente dell’Associazione Il Mondo delle Intolleranze, presenterà la serata affiancata da Sonia Re, direttore Associazione Professionale Cuochi Italiani, e dal dottor Michele Di Stefano, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Numerosi gli interventi in programma:

Le malattie glutine-correlate - Dott. Michele Di Stefano

La mission di Aic Lombardia - Isidoro Piarulli, presidente Aic Lombardia Onlus e Giacomo Graci, ref. provinciale Monza

La mission dell’Associazione Pavese Amici della Birra - Angelo Pelizza, presidente

Dieta senza glutine: non una moda ma una terapia - Dott.ssa Maria Zugnoni, dietista

Gestione pratica della dieta priva di glutine - Simonetta Nepi, presidente Gluten Free Travel & Living Association

Celiachia: la difficoltà può presentarsi a qualsiasi età - Enrico Brandani

Lo show cooking live sarà a cura dello chef Danilo Angè, un vero professionista del panorama enogastronomico internazionale, che proporrà una ricetta sana e gustosa realizzata con l’aiuto di Tiziana Colombo (Nonna Paperina). Imperdibile l’appuntamento con la Pillola d’arte, a cura di Decumano Est & Amici dei Musei e dei Monumenti Pavesi.

«Anche le persone che non sono celiache possono mostrare reazioni intestinali o immunitarie al glutine dopo avere ingerito alimenti contenenti questa proteina come pane, pizza e pasta, ecc. In questo caso si parla di intolleranza al glutine e può presentare sintomi come dolori e gonfiore addominale, diarrea, emicrania», spiega Tiziana Colombo.

«Il celiaco - aggiunge il dottor Di Stefano, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva - presenta una predisposizione genetica all’insorgenza del disturbo. La predisposizione si ha in presenza di specifiche sequenze di Dna del sistema dell’antigene leucocitario umano (HLA). Questi geni definiscono la struttura con cui le nostre cellule immunitarie riconoscono i diversi composti che vengono a contatto con esse. In assenza di queste sequenze specifiche di Dna, la diagnosi della malattia è virtualmente esclusa o altamente improbabile. La presenza di queste sequenze non indica tuttavia la sicurezza di essere malati. Infatti, circa il 25-30% della popolazione mondiale presenta queste sequenze ma solo una percentuale intorno al 3% sviluppa la celiachia, suggerendo l’importanza di altri fattori nella genesi del disturbo».

Per informazioni: www.ilmondodelleintolleranze.org