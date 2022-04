Rimettersi in forma con il carciofo e Magrifit Detox

Non molti sanno che, il carciofo, ortaggio così comune e popolare tipico del periodo pre-estivo, ha un alto potere diuretico e favorisce l’eliminazione delle tossine. La ricetta perfetta che sfrutta le sue potenzialità e lo combina con altri elementi l’ha scoperta Naturadika, brand spagnolo di integratori alimentari formulati con principi attivi naturali, senza additivi chimici e in concentrazione ottimale.

Magrifit Detox è un elisir depurativo di Naturadika

Combattere la ritenzione idrica

Per un’azione detox rigenerante Magrifit Detox aiuta a combattere la ritenzione idrica e a ridefinire la silhouette. Questo elisir depurativo combina al suo interno 6 principi attivi naturali dall'effetto diuretico e drenante, clinicamente provato, che aiuta il corpo a eliminare le tossine e i liquidi in eccesso.

Ingredienti diuretici e depurativi

Completamente vegano, senza zucchero, glutine, lattosio e additivi chimici Magrifit Detox vanta una formula che si basa su 6 dei più potenti ingredienti diuretici e depurativi, tra cui la Cactinea (Fico d'India), il Carciofo e la Vitamina C. Vediamoli in sintesi.

Il carciofo favorisce la digestione e l'eliminazione delle tossine dall'organismo

I magnifici 6

CactineaTM (Fico d’India): è un ingrediente brevettato che vanta numerosi studi scientifici che ne dimostrano l’efficacia nei piani di controllo del peso e in persone con problemi di ritenzione idrica, grazie alla sua azione diuretica. Il Fico d’India è considerato un superfood per la sua ricchezza naturale in pigmenti come la indicaxantina e possiede proprietà antiossidanti e depurative.

Carciofo: la pianta dalle proprietà depurative per eccellenza. Inoltre, ha un effetto diuretico e favorisce la digestione e l’eliminazione delle tossine dall’organismo.

Equiseto: una delle piante più utilizzate per l’eliminazione della ritenzione idrica. Spesso è utilizzato nelle diete dimagranti per la sua azione diuretica e detox. Può essere considerato come uno dei più potenti diuretici naturali esistenti.

Matè: è una pianta dalle molteplici proprietà. Diuretica e depurativa, il suo contenuto in caffeina contribuisce ad accelerare il metabolismo e inoltre dà un boost di energia. Non c’è da stupirsi che sia l’infuso preferito di quasi tutta la popolazione argentina o uruguayana.

Cardo Mariano: è la pianta “detox” che si prende cura della salute del fegato poiché ha un effetto epatoprotettivo e antiossidante. Inoltre, aiuta a digerire i grassi e combatte lo stress ossidativo prodotto dai radicali liberi.

Vitamina C: è una delle vitamine più importanti per il corretto funzionamento dell'organismo, data la sua potente azione antiossidante che protegge le cellule dagli effetti dei radicali liberi.