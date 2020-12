Salute e stagionalità nelle feste: ricette ad hoc come le chips di cavolo nero

Pubblicato il 30 dicembre 2020 | 07:28

T

Le crucifere: broccoli, cavolini e soprattutto cavolo nero

La verdura d'inverno: scegliere la stagionalità

Un piatto di stagione, la Ribollita

Una ricetta veloce e stuzzicante

E non dimentichiamoci della frutta

Una sana spremuta d'arancia, magari con una spolverata di zenzero fresco

ra il cenone della Vigilia, il pranzo die le tavolate (seppur ristrette) di, tenersi in linea è difficile, e soprattutto si rischia di dimenticare quali siano glicheci dovrebbero stare. Ecco perché è bene farsi guidare da due criteri per queste sere infrafestive: lae i dettami della. Prodotti gustosi, ma anche sani, per beneficiare delle proprietà nutritive offerte dal periodo e dare il giusto supporto alleTra dicembre e gennaio infatti ci sono alcune interessanti novità da non dimenticare, ideali per il mangiar sano dicembrino , che corrobora e scalda corpo e animo, proteggendoli dal freddo e ricaricandoli diCon i mesi di dicembre e gennaio si ripropone la presenza benefica e antiossidante delle, il, ie tutte le varie tipologie di. Menzione d'onore per il, verdura da declinare in moltissimi modi (basti pensare alle tanto amate vellutate).Per unapoi non possono mancare le, la, l'indivia, il, i funghi (ancora presenti) e gli. Senza dimenticare ile il, alleati del benessere dell'intestino, ottimi perDicevamo, principe di queste verdure invernali, il cavolo nero. Per qualcosa di leggero ma comunque intrigante, è possibile declinarlo nella ricetta tra le più classiche italiane, la. Oppure è possibile passarlo in padella, trasformarlo in una vellutata saporita, usarlo come ingrediente principale del condimento di una bella spaghettata. Anche le frittate veloci possono trarne vantaggio, o i, fino ad arrivare alle torte salate.Se col cavolo nero si vuole fare qualche stuzzichino tra i pasti, è possibile disporre le foglie sulla placca da forno, semplicemente accompagnandole con un filo di olio evo e una spolverata di timo, lasciandole cuocere fino a che non diventano croccanti: ecco delleda sgranocchiare, invece delle classiche patatine confezionate.Ricordandosi sempre che con la frutta non bisogna esagerare (ilinfatti è uno zucchero di cui non si deve abusare quotidianamente), anche questa ha il suo spazio nei mesi più freddi dell'anno. Quale frutta scegliere ce lo dice la Dieta mediterranea:da gustare partendo dal mattino, con una, da impreziosire con una grattuggiata di. Poi a metà pomeriggio un kiwi, ideale per la salute perché ricco di acqua,, potassio e vitamina C.Se si vogliono assaggiare questi frutti in maniera diversa dal solito, c'è l'idea di un "": si tagliano a fette sottilissime e si irrorano di, impreziosendo il tutto con chicchi di melograno.Largo naturalmente ai, che sono nel periodo di massima maturazione. Poie, naturalmente,