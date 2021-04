Il succo di aloe vera fa dimagrire? Secondo gli esperti non è “miracoloso”

Pubblicato il 18 aprile 2021 | 07:30

Può essere d’aiuto se si segue comunque un regime alimentare controllato

Essendo una proteina difficile da digerire, rallenta lo svuotamento gastrico e. In questo modo anche il senso di sazietà è prolungato. Se così fosse il succo a base di aloe vera sarebbe miracoloso, ma essendo un prodotto naturale è sempre bene verificare che sia adatto ad un certo organismo., responsabile della sezione di Medicina dell’esercizio e patologie funzionali di Humanitas, chiarisce ogni dubbio. Riportiamo il suo intervento, interamente tratto da Humanitasalute.it.«Alcuni studi sembrerebbero mostrare un effetto di questa sostanza nel modulare il metabolismo glucidico e altri parametri - afferma Daniela Lucini - ma. L'esperienza mostra che, cambia stile di vita e pratica attività fisica., perché aiutano il paziente a trovare la motivazione e a seguire un percorso».«Al momento quindi - continua la professoressa - non abbiamo dati scientifici clinici certi per poter affermare una chiara efficacia dell’aloe vera di per sé. Sarebbe auspicabile che venissero condotte ricerche in questo ambito, anche per verificare la reazione dell’organismo quando si smette di assumere tale prodotto. Un'alimentazione corretta e adatta alle esigenze personali al fine di perdere peso, accanto ad un’adeguata attività fisica, in modo da acquisire abitudini salutari, è un metodo efficace per ottenere risultati a lungo termine e per non correre il rischio di riprendersi i chili persi con fatica».«Al momento siamo in un limbo, dove da un punto di vista medico non possiamo confermare che queste sostanze possano essere veramente efficaci, anche se molta gente le assume. Occorrono tutta una serie di studi anche a proposito di effetti collaterali, per capire se ce ne sono e quali sono. Molti assumono il succo di aloe vera perché di fatto è una cosa che va di moda, però sarebbe sempre il caso di consultare il medico».«A mio parere, quindi - conclude Daniela Lucini -. La soluzione efficace veramente passa attraverso l’assunzione di un ruolo attivo della persona che deve capire come cambiare il suo stile di vita, alimentarsi in modo diverso e fare movimento. Il medico è il punto di riferimento per avere gli strumenti e le indicazioni per farlo a seconda delle condizioni cliniche del soggetto. Se poi un domani dovessimo avere il conforto della ricerca scientifica per promuovere l’aloe vera, ben venga».