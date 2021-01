La vitamina C cura davvero il raffreddore? Ecco cosa dicono gli esperti

Pubblicato il 01 gennaio 2021 | 06:30

È una vitamina fondamentale ma non cura il raffreddore





Attenzione a non abusarne

uno dei “della nonna” più diffusi in assoluto: da sempre si ritiene, infatti, che assumeresia utile per guarire dal raffreddore. Ed ecco che prendiamo, mangiamoe facciamo spremute d’arancia in continuazione. Ma è veramente così? La vitamina C ha un ruolo nella cura del raffreddore?A svelare il mistero è, otorinolaringoiatra di Humanitas San Pio X, in un articolo di Humanitas Salute che riportiamo di seguito.La vitamina C, o, è una vitamina idrosolubile e non può essere accumulata nell’organismo, ma deve essere assunta con continuità attraversoÈ unaperché rafforza il sistema immunitario, ostacola la sintesi delle sostanze cancerogene (in particolare nello stomaco) e quindi contribuisce alla prevenzione dell’insorgenza dei tumori. Ha anche un’importantee di contrasto dei radicali liberi.Non discutiamo affatto la sua importanza: tuttavia, la notizia assai diffusa che la vitamina C “curi” ilè priva di fondamento.La vitamina C non ha alcunanella cura dei sintomi influenzali e non può essere di alcun aiuto nella prevenzione o nel trattamento di un raffreddore; possiede al massimo unnell’abbreviare l’episodio influenzale (proprio per la sua azione antiossidante e immunostimolante), ma bisogna stare attenti a non abusarne.L’eccessiva assunzione di vitamina C infatti, può portare, nei casi più, all’ipervitaminosi C, caratterizzata da disturbi ai reni (calcoli, accumulo di ferro), allo stomaco (gastriti) e all’apparato digerente in generale (diarrea, nausea, vomito, crampi).In caso di raffreddore, che spesso viene autodiagnosticato, è sempre meglio chiedere consiglio al proprio medico di fiducia.