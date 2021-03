La zuppa piatto terapeutico per la Pandemic Paranoia

Pubblicato il 26 marzo 2021 | 06:30

P

La zuppa sono utili per lo stress e l’ansia da pandemia

In aumento stress, ansia e depressione

L'alimentazione contro la Pandemic Paranoia

Mangiare bene aiuta

Un importante aiuto dalla zuppa

Con il lockdown più tempo da dedicare all’alimentazione sana

Con la pandemia si mangia più sano

: sono alcuni dei principali sintomi legati a quella che gli esperti definiscono “”, ovvero una sindrome legata all’emergenza sanitaria in corso. Da ricerche internazionali è emerso come ne soffrano il 40,9% degli. Per combatterla occorre puntare sull’, prediligendo, tra cui leGli effetti della pandemia sono innumerevoli e non soltanto di carattere fisico, ma anche. Il Psychiatric Times riporta diversi studi e indagini che confermano la diffusione diin tutto il mondo. Una prima analisi, condotta su un campione di 5mila adulti americani, registra la presenza di almeno un problema di salute mentale o comportamentale, correlato all’emergenza sanitaria, nel 40,9% degli intervistati.I sintomi di un disturbo relazionato a traumi e stress vengono segnalati dal 26,3%, ansia e depressione dal 30,9%, l’utilizzo di sostanze per limitare questi effetti distruttivi dal 13,3% e, nel 10,7% dei casi, alcuni hanno pensato persino alQuest’ultima problematica è maggiormente presente tra i giova-ni di età compresa tra i 18 e i 24 anni (25,5%), gli operatori sanitari (30,7%) e i lavoratori nel campo dei servizi pubblici essenziali (21,7%).La seconda indagine viene effettuata in Cina su un campione di 500 adulti: in questo caso l’esposizione ai social media da parte dei singoli, che visualizzano news relazionate alla pandemia sulle varie piattaforme social, viene considerata “il fattore predominante nell’aumento dei livelli di ansia, depressione e stress”. E ancora, il Psychiatric Times riporta due ulteriori studi: uno italiano trasversale, in cui si evidenzia una percentuale relativamente alta (29,5%) di soggetti influenzati da ansia e depressione, ovvero sintomi dellorelazionato alla pandemia e, infine, un sondaggio online su quasi 3.500 persone in Spagna, attraverso cui vengono rilevati sintomi da stress post traumatico nel 15,8% dei casi, depressione nel 18,7% e ansia nel 21,6% con laintesa come principale causa dei sintomi elencati.La “”, espressione riportata dalla Cnn, può essere sconfitta soprattutto attraverso unabasata su cibi sani, idratanti e ricchi di fibre e sali minerali come, ad esempio, le zuppe (fonte: Nhs Inform Scot-land’s National Health Information Service).Avere maggior tempo a disposizione deve essere un monito per mangiare meglio e rivedere il proprio stato di forma psicofisico. Questo è quanto emerge da uno studio condotto da Espresso Communication per Marco Roveda - Il pioniere del biologico che durante la pandemia ha messo in commercio una linea difresche pronte e facili da gustare, poiché distribuite da Spreafico – leader nel settore ortofrutticolo italiano.«In un periodo delicato dal punto di vista psicofisico come quello della pandemia, laè una pietanza semplice e veloce da preparare, ma anche salutare ed estremamente gustosa – ha affermato, Il pioniere del biologico – Le nostre zup-pe, oltre ad essere ricche di proprietà, sono realizzate con ricette variegate e di alta qualità con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei nostri clienti».Stando ad un approfondimento di Eatingwell, ladi, per esempio, è la pietanza ideale da consumare in caso di. In alternativa anche unadiconè altrettanto. La zuppa è inserita nell’elenco delle, in particolar modo in questo periodo di forte ansia e stress, anche dal Centro Medico dell’Università del Maryland. Inoltre, anche la Cnn ha dato la giusta importanza alla zuppa in quantochea mantenere il propriosufficientemente, soprattutto in periodi in cui prevalgono ansia e stress.E ancora, il Times of India cita la pietanza all’interno del proprio programma alimentare: è infatti consigliabile consumare una bella tazza di zuppa a cena come prima portata. La zuppa come, ma ancheche dà libero spazio all’originalità. Da questo punto di vista, il Seattle Times, per sti-molare la creatività in cucina delle famiglie durante la pandemia, propone ben due ricette di zuppe realizzate da cuochi professioni-sti: “la zuppa Pozole”, tipica ricetta messicana spiegata dalla chef originaria di Yakima (Washington) Monica Dimas, e “la zuppa di pollo con curry verde” rivisitata dallo chef Logan Cox.L’importanza di un regime alimentare sano ed equilibrato per combattere stress e ansia, soprattutto in questo periodo di pan-demia, è un pensiero condiviso da, biologa nutrizionista specializzata in scienza dell’alimentazione: «L’insolito ritmo lento delle giornate dovuto dalle limitazioni di movimento a causa della pandemia, ci offre la possibilità di prenderci più cura della nostra. Abbiamo infatti l’opportunità di dedicarci alla preparazione di piatti come le zuppe che in genere, per motivi di tempo, non consumavamo frequentemente. Nella loro semplicità e versatilità, infatti, le zuppe, anche quelle già pronte, sono l’alimento ideale che può soddisfare il fabbisogno nutrizionale di vitamine, sali minerali, fibre e antiossidanti, ma soprattutto il nostro palato».Per combattere questi sintomi è necessario consumare pietanze sane che possano migliorare l’equilibrio dei singoli individui e dare una sterzata di benessere fisico e mentale. Secondo una ricerca riportata da Fox News, il 77% dei consumatori americani mangia in maniera piùda quando è iniziata laper mantenersi il più possibile in. La ricerca indica che le diete a base vegetale continuano ad essere una tendenza in crescita. Dall’analisi è emerso che il 18% dei consumatori ne-gli Stati Uniti ha acquistato i suoi primia basedurante la pandemia, con il 92% che afferma di voler continuare ad acquistarli anche in futuro.Un ulteriore approfondimento di Forbes conferma questa nuova tendenza del popolo americano: il 28% dei cittadini Usa mangia piùda fontirispetto al 2019, il 24% mangia più latticini a base vegetale e il 17% mangia sempre più carni a base vegetale. Inoltre, i cittadini americani cercano e comprano alimenti con l’obiettivo primario di migliorare la propria. I dati dell’International Food Council mostrano un sondaggio condotto su 1.011 adulti statunitensi che, nel 40% dei casi, scel-gono i cibi da comprare e consumare con una finalità immunitaria. La scelta degli alimenti, sempre più incentrata sulla salute del proprio fisico, si conferma unforte e presente in tutto il mondo grazie anche ad un’analisi effettuata tramite Instagram: l’#healthydiet, infatti, conta più di 3 milioni di contenuti e sono quasi 50 mila, invece, i post pubblicati con la menzione #heal-thydietfood.