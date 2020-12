Le terme in casa propria. Il benessere viene da Comano

Pubblicato il 01 dicembre 2020 | 11:01

La piscina ristrutturata del Grand Hotel Terme di Comano

Al Grand Hotel Terme il benessere è la regola

Trattamento d’urto d’idratazione e detossinante

I prodotti Time Lifting

Le Prugne della California

a mesi siamo sottoposti a continue tensioni: costretti in casa, spesso davanti allo schermo del pc, poca socialità e la mascherina sul viso per ore. Sogniamo di fare una vacanza, magari di rilassarci immersi nelle. Le(Tn) tra le Dolomiti di Brenta e il Lago di Garda, sono riconosciute fra le tre più importanti d’Europa per la cura delle malattie della pelle.Grazie alla proprietà antinfiammatoria delle sue acque migliorano la risposta immunitaria. Con un semplice click su www.shop.termecomano.it possiamo trasformare il nostro bagno in un ambiente magico. Ildal fresco profumo racchiude preziosi ingredienti attivi come l’acqua termale, il prebiotic system e innovativi detergenti di derivazione vegetale.La mascherina, diventata ormai una compagna quotidiana, copre la nostra pelle, creando un ambiente caldo-umido, stimola la produzione di radicali liberi e il processo di invecchiamento cutaneo. Purtroppo causa spesso rossori, irritazioni e colorito spento. La linea Terme di Comano Skincare, grazie ai suoi prodotti a base di acqua termale e formulazioni innovative, permette di, anche la più delicata, garantendo il ripristino delle normali condizioni fisiologiche. È consigliabile spruzzare il viso tutti i giorni con l’Acqua Termale Spray di Comano della lineaper calmare rossore e infiammazione, grazie all’azione decongestionante e antiossidante.La Maschera ai Cristalli d’Acqua della linea Aqua+Tech è un vero e proprio trattamento d’urto d’idratazione e detossinante. La sua particolare struttura a reticolo durante il tempo di posa (circa 15 minuti) favorisce il rilascio graduale dell’acido ialuronico a due pesi molecolari, il Prebiotic System e l’acqua termale di Comano. Questadona un senso di freschezza e di vitalità alla pelle. La Crema SOS comfort intenso della, grazie all’azione sinergica di acqua termale e dell’innovativo Prebiotic System, riduce gli arrossamenti reidratando la pelle. Ideali per un regalo, Terme di Comano propone a un prezzo vantaggioso due cofanetti che offrono una cura completa.Si tratta del Pacchetto Time Lifting , un programma dimulti-livello in tre fasi per donare giovinezza al viso e del Pacchetto Time Reverse , studiato per donarealla pelle del viso.Il Grand Hotel Terme di Comano riapre agli ospiti a dicembre, che possono così godere dellacompletamente ristrutturata e del suo meraviglioso parco.Per informazioni: www.termecomano.it