Bucce e vinaccioli per produrre cosmesi: il nuovo progetto dell'Oltrepò Pavese

Pubblicato il 24 febbraio 2021 | 10:43

Una novità che prevede l’utilizzo di ingredienti sostenibili e a km0





Valorizzare i sottoprodotti dell’industria vinicola

Obiettivo: trovare anche alternative economiche

Bucce e semi ricchi di sostanze preziose

lidelladel, come, non sono assolutamente scarti. Anzi sono ricchi di, ottime per la realizzazione didi qualità. Con questo obiettivo, anche la, in qualità di partner, entra nel progetto didei sottoprodotti dell’industria vitivinicola ottenendo in modo riproducibile, dagli scarti della pigiatura dell’uva, ingredienti per uso cosmetico.Una novità che prevede l’utilizzo die aper l’industria cosmetica degli scarti del mondo del vino. Ideatori di questo progetto innovativo sonodi, in particolare il Dipartimento di Scienze del Farmaco e lo spin-off accademico Etichub di cui è direttore scientifico la professoressa Paola Perugini.«Un’idea che abbiamo abbracciato perché ci sembra importante sviluppare e trasformare tutti gli scarti di lavorazione dell’uva con un fine a– spiega il presidente di Terre d’Oltrepò,– Questo progetto, riassumendo, tende alla valorizzazione dei sottoprodotti dell’industria vitivinicola ottenendo in modo riproducibile, dagli scarti delladell’uva, ingredienti per uso cosmetico e quindi valutarne la qualità, l’efficacia e la sicurezza».Un progetto che punta anche a trovare. «Proprio così – aggiunge il presidente Giorgi - In questo modo sarà possibile rendere fruibili deglie funzionali alla filiera cosmetica, originando un nuovo settore di sviluppo economico per il territorio».Il residuo della lavorazione dell’uva comprende(semi) ee presenta una composizione chimica variabile, a seconda di diversi fattori come il clima, il luogo della loro provenienza e la varietà del vitigno. I semi d’uva sono ricchi di, mentre le bucce contengono abbondanti, che sono i responsabili della colorazione.«I composti fenolici e i costituenti lipofili come gli acidi grassi essenziali e le, oltre che le, i carboidrati non digeribili e glinon fenolici come tocoferoli e beta-carotene che sono contenuti nei sottoprodotti della lavorazione dell’uva – si legge nel progetto presentato dall’Università degli Studi di Pavia e da Etichub - possono assumere una notevoleper il territorio dell’Oltrepò per le possibili applicazioni nell’industria farmaceutica, cosmetica e alimentare»Il progetto avrà una durata stimata di 24 mesi e sarà suddiviso in 5 fasi principali che vanno dalla lavorazione dei sottoprodotti per l’ottenimento dell’ingrediente utilizzabile in ambito cosmetico fino allo sviluppo dei prodotti veri e propri.