Acne da marcherina, tra i rimedi creme lenitive e acqua termale spray

Un'eventuale irritazione dipende soprattutto dal tipo di mascherina e dalla sensibilità della pelle

I consigli della specialista dalla skin care alla scelta della mascherina

Lavare il viso mattina e sera con il detergente più adeguato al proprio tipo di pelle;

mattina e sera con il detergente più adeguato al proprio tipo di pelle; Utilizzare un’ acqua termale spray , dalle proprietà rinfrescanti e antinfiammatorie, da applicare vaporizzandola più volte nel corso della giornata, focalizzandosi sulle zone del viso coperte dalla mascherina;

, dalle proprietà rinfrescanti e antinfiammatorie, da applicare vaporizzandola più volte nel corso della giornata, focalizzandosi sulle zone del viso coperte dalla mascherina; Applicare creme lenitive e anti-infiammatorie, specie in caso di dermatiti irritative provocate dallo sfregamento;

e anti-infiammatorie, specie in caso di dermatiti irritative provocate dallo sfregamento; Applicare prodotti non comedogenici in caso di comparsa di follicoliti o foruncoli;

Evitare il trucco quando possibile, o chiedere al proprio specialista di fiducia un consiglio per un make up leggero, in modo da non rischiare un peggioramento della pelle;

quando possibile, o chiedere al proprio specialista di fiducia un consiglio per un make up leggero, in modo da non rischiare un peggioramento della pelle; Rivolgersi sempre allo specialista in caso di peggioramento di una patologia preesistente come acne, rosacea, dermatite atopica, dermatite seborroica, così da modulare la terapia in base al quadro cutaneo.

I diversi tipi di mascherina

Mascherine chirurgiche : è importante cambiarle quotidianamente. Durante l’utilizzo evitare di contaminarle con le mani sporche o appoggiandole su superfici non adeguatamente igienizzate.

: è importante cambiarle quotidianamente. Durante l’utilizzo evitare di contaminarle con le mani sporche o appoggiandole su superfici non adeguatamente igienizzate. Mascherine FFP2 e FFP3 : queste mascherine sono molto efficaci grazie alla loro aderenza, ma possono aumentare il rischio di ulcere da decubito per l’attrito e di maskne.

: queste mascherine sono molto efficaci grazie alla loro aderenza, ma possono aumentare il rischio di ulcere da decubito per l’attrito e di maskne. Mascherine lavabili: è importante effettuare un lavaggio quotidiano per rimuovere sudore, sebo e altri depositi che si accumulano nel tessuto.

ormai da un anno è entrata a far parte della nostra quotidianità. Dobbiamo indossarla sia al chiuso che all'aperto, quando entriamo in contatto con altre persone, quindi anche per parecchie ore in una giornata. E nonostante sia fondamentale per prevenire il da Covid-19, la mascherina può avere una serie dispecie sulla, se l'utilizzo è prolungato.Per descrivere le conseguenze della mascherina sulla pelle del viso è stato coniato il termine “” che, come dice il nome, combina la mascherina e l’. Affronta nello specifico l'argomento, dermatologa di Humanitas San Pio X, in un articolo pubblicato su Humanitasalute e di seguito riportato integralmente.Gli inestetismi cutanei insorti come conseguenza dell’uso prolungato della mascherina possono avere diverse cause. Ad esempio, lo sfregamento tra la mascherina e la pelle aumenta il rischio die desquamazione.«L’aumento di temperatura e umidità all’interno della mascherina, causato dalla- spiega l'esperta - determina la formazione di un microambiente che favorisce la proliferazione micotica e batterica tra cui quella di cutibacterium acnes, responsabile appunto dell’acne. Questo meccanismo facilita l’ostruzione dei pori, la produzione di sebo e quindi la formazione di comedoni () e. Anche il tipo di mascherina che viene utilizzato può incidere sulla comparsa e sull’entità di questi effetti “indesiderati”. Quelle a più strati, come le, meno traspiranti, possono causare problemi alla pelle più frequentemente; va però sottolineato che sono le mascherine più efficaci nella protezione contro il virus e, pertanto, rimane raccomandato il loro utilizzo in tutti coloro che svolgono professioni a rischio o in soggetti fragili. Inoltre, sono le, a tendenza acneica o particolarmente sensibili e facilmente irritabili a subire maggiormente le conseguenze da maskne».In alcuni casi, l’uso prolungato della mascherina può peggiorare patologie preesistenti (acne, rosacea, dermatite seborroica, dermatite atopica etc.) o causareirritative o allergiche da contatto. In questi casi bisogna consultare loper individuare correttamente il problema e stabilire il rimedio più efficace.Vediamole nello specifico:: in questi casi, meglio cambiare tipo di mascherina e sceglierne una fatta di un materiale leggero e traspirante;: meglio fare una detersione accurata e l’applicazione di creme e cosmetici non comedogenici;: è importante l’applicazione di creme idratanti e anti-infiammatorie nelle zone colpite.«Per contrastare l’acne e gli inestetismi da maskne è fondamentale un’attentaassociata alla scelta del modello di mascherina più adeguata alla propria pelle. In ogni caso, è sempre importante consultare il proprio dermatologo prima di applicare prodotti errati oche potrebbero portare a un ulteriore peggioramento del quadro clinico», puntualizza Balice.I consigli per la skin care: