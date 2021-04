Il benessere dalle castagne: linea cosmetica Agriappennino

Pubblicato il 22 aprile 2021 | 08:30

Scrub viso e corpo arricchito da granuli abrasivi

Il benessere naturale firmato Kastania

Doccia shampoo è un prodotto molto delicato e idratante

'Azienda Agricolaha iniziato la sua attività nel 2013 certificandosi. Ha sede a Cecciola nel comune di Ventasso (Re), in Alto Appennino Reggiano, nel cuore dell'alta val d’Enza e del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Si è. La raccolta e successivamente l'essiccazione delle castagne viene effettuata in loco in un vecchio metato (essiccatoio di castagne) riportato in uso dall'azienda e avviene ancora secondo il metodo antico con lenta essiccazione che dura 35/40 giorni a fumo di brace di castagno per preservare al meglio le caratteristiche della castagna, così come la macinatura che avviene in mulino in pietra a lenta lavorazione che permette di preservarne al massimo il gusto.Oltre alla vendita di farina e castagne secche, l'azienda si avvale della collaborazione di laboratori artigianali con cui si è consolidata una costante ricerca equali biscotti, crema, pasta, gelato, torte, birra e liquoriDi rilievo anche La castagna e la sua buccia hanno proprietà astringenti che le rendono ottime alleate per la rigenerazione dei tessuti, l’idratazione cutanea, la regolarizzazione del sebo, inoltre, un valido rimedio anti-age.In collaborazione con una importante casa erboristica locale è stata realizzata la. Laha una fragranza molto particolare e una texture leggera, facilmente stendibile, dal rapido assorbimento. Per le proprietà tonificanti della materia prima utilizzata ridona giovinezza alla cute; per il contenuto di antiossidanti risulta utile nel migliorare il danno alla pelle provocato dall’esposizione ai raggi Uv. I tannini della buccia della castagna svolgono azione rinfrescante, disarrossante e lenitiva; la buccia favorisce inoltre la microcircolazione, rinvigorisce gambe e caviglie affaticate.Altra referenza della linea è lo, un prodotto arricchito da granuli leggermente abrasivi, in questo caso zeolite nota per le sue proprietà depurative dell'epidermide, da massaggiare su viso e corpo e poi sciacquare. L’esposizione eccessiva al sole, lo stress e l’inquinamento possono rendere la pelle del viso e del corpo spenta e secca. Con un buono scrub è possibile ridonarle tono, luminosità e compattezza. Lo scrub Kastania è indicato anche per pelli delicate. Sul corpo essendo così delicato risulta molto adatto alla riattivazione del microcircolo.Efficace anche il: bassa schiumosità, molto delicato e idratante anche su pelli sensibili. Adatto anche per capelli ricci che tendono al crespo.Per informazioni: www.agriappennino.it