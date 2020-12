£$Sotto l’albero... del sommelier:$£ Wine Soap Fattiamano

Pubblicato il 18 dicembre 2020 | 09:33

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

dell’aziendaè realizzato con vino Boca dell’azienda agricola Cantine del Castello Conti. Il sistema di produzione utilizzato è ilche prevede una lunga stagionatura. Le saponette vengono poste a riposare nude, in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce del sole. I saponi durante laperdono una parte di acqua risultando durevoli e compatti. Se il sapone è buono, più stagiona e più risulta delicato. Il profumo in superficie può essere lieve ma glidi elicriso, salvia e rosmarino, aromatici e leggermente balsamici, si sprigionano durante il suo utilizzo. Come base del sapone invece sono stati utilizzati olio di vinaccioli, oliva, cocco e burro di karité. Un sapone perfetto perè un piccoloche prepara cosmetici 100% naturali, secondo le più severe norme di buona fabbricazione. Rispetta l’ambiente e tutte le forme di vita. Le materie prime utilizzate provengono dae dove possibile dal circuito del. Leconsentono di ottenere dei prodotti genuini, che contengono ancora vitamine, enzimi, antiossidanti e altre sostanze nutrienti che rendono i prodotti di bellezza Fattiamano unici e speciali. I cosmetici Fattiamano sono cruelty free, non sono testati su animali, sono senza glutine, senza Ogm e derivati del latte, non contengono riempitivi economici, né olio di palma né olio di soia.Per informazioni: www.fattiamano.org Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano