Ambrosia, parietaria, muffe e acari: le insidie autunnali per gli allergici

In autunno proliferano l’ambrosia, la parietaria e in minor misura le graminacee

rami è noto, lenon colpiscono solo in. Con l’, infatti, insieme alle temperature che calano e alle foglie che cadono, si diffondono alcuni, responsabile di Medicina Generale di Humanitas San Pio X, in un articolo apparso su Humanitas Salute che pubblichiamo, spiega quali sono questi allergeni, i loro sintomi e gli esami da fare per una corretta diagnosi.Questo è il periodo in cui proliferano, lae in minor misura le, ma anche le allergie allee agli. Questi ultimi, presenti tutto l’anno, è però con l’abbassamento delle temperature dopo il periodo di caldo estivo che si diffondono maggiormente, mentre le muffe aprono le loro spore con il caldo e le diffondono nell’aria fino all’autunno.Si tratta di allergie che possono presentarsi prevalentemente consimili a un fortepersistente, ma da non sottovalutare. Una diagnosi corretta, specie se il “raffreddore” si ripresenta ogni anno in questo periodo, è importante per valutare a quali allergeni si è allergici e porvi rimedio, evitando che i sintomi si ripresentino.I sintomi delle allergie autunnali sono comuni a quelli dell’allergia primaverile, o in generale delle altre stagioni:ripetuti, naso che cola,nasale,agliNei casi più gravi l’allergia può sfociare in, ma possono essere presenti anche allergie a più allergeni, come nel caso dell’allergia all’ambrosia che spesso è associata anche ad allergie ad altri pollini o agli acari. In alcuni casi, possono insorgere le cosiddette reazioni crociate con alcuni alimenti, spesso a seguito dell’ingestione di frutta o verdura, che si manifestano come reazioni allergiche, con prurito alla gola, talvolta, gonfiore a labbra, lingua o palpebre.Con i sintomi di allergia è consigliato rivolgersi alloper effettuare gli esami per la diagnosi e successivamente intervenire con unamirata. Gli esami per la diagnosi, eventualmente anche diagli, sono eseguiti in ambulatorio con due esami specifici, ile ildellespecifiche.Si tratta di esami che non richiedono alcuna preparazione specifica da parte del paziente, sono indolore e rapidi nell’esecuzione. In particolare, il prick test prevede la perforazione della cute con un aghetto che permette la penetrazione di una piccola quantità di allergene sotto la cute: se dopo 20 minuti compare un ponfo rosso e caldo intorno al punto dell’iniezione, allora il paziente è sensibile all’allergene iniettato. In alcuni casi, il risultato del prick test è supportato dalla ricerca delle IgE specifiche nel sangue, esame che si effettua con undi