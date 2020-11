Malattie ereditarie Un codice genetico da non ignorare

Pubblicato il 18 novembre 2020 | 11:04

Conoscere la storia medica della propria famiglia può essere d'aiuto per prevenire

Familiarità ed ereditarietà non sono la stessa cosa

Perché è importante conoscere la propria storia familiare?

on ci sono dubbi sul fatto che siamo noi tutti a portarci dietro il corredo genetico dei nostri genitori. E con esso, alcune. La fibrosi cistica, per esempio, o l'anemia mediterranea sono patologie ereditarie, trasmissibili quindi direttamente da genitore a figlio. I tumori invece sono causati da una modifica genetica che raramente ha riguardato altrimenti membri della famiglia. Ma cosa vuol dire avere familiarità con una malattia? E cosa significa invece ereditarietà? Ha risposto a queste domande, direttore diCancer Center.Familiarità ed ereditarietà sono due concetti distinti: laindica solo una maggiore incidenza di una determinata malattia, tumori compresi, che potrebbe derivare da un difetto genetico non ancora noto, ma che di fatto è associato a fattori ambientali e/o comportamentali.L’di una malattia, invece, indica che il rischio è collegato a un difetto genetico, che può essere (o non essere) trasmesso alle generazioni successive.Conoscere la storia medica della propria famiglia può essere di aiuto per permettere di identificare precocemente eventuali predisposizioni/rischi e mettere quindi in atto le misure necessarie a ridurre almeno i fattori di rischio modificabili per quella malattia o per quel gruppo di malattie o sottoporsi a procedure di prevenzione sia attive (ad esempio ovariectomia e/o mastectomia profilattica in caso di positività di BRCA) sia di screening specifici disegnati sul rischio del singolo individuo.Ignorare un rischio aumentato di andare incontro a un certo tipo diè un atteggiamento autolesivo che non ha alcun senso. Attivare procedure adeguate per prevenire tale rischio o arrivare a una diagnosi precoce è un atteggiamento consapevole e razionale. Comunque, i tumori familiari ed ereditari costituiscono una minorità della patologia oncologica.In caso di familiarità o di forte sospetto di un, è bene rivolgersi a un consulente genetista. La consulenza genetica valuta se nel paziente e nei suoi familiari esiste un rischio più elevato di tumori ereditari rispetto a quello della popolazione generale.Esistono test appositi, i test genetici, che saranno eseguiti su indicazione del medico specialista in casi specifici e che hanno l’obiettivo di individuare, in caso di risultato positivo, il percorso e gli esami di prevenzione più utili.