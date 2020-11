La nuova frontiera della medicina: il futuro è [Online!]

Pubblicato il 19 novembre 2020 | 16:28

ome molti settori, anche quello della medicina ha subìto l’influenza del. Molti servizi legati all’si svolgono oggi telematicamente e questa tendenza sembra destinata a crescere, nonostante alcune resistenze. Si pone spesso l’accento sull’importanza del contatto diretto tra medico e paziente e si parte da questo presupposto per demonizzare tutto ciò che lega il sistema sanitario ad. Si tratta, però, di una visione estrema, che non tiene conto di diversi fattori.

Fatta eccezione per i casi in cui la diagnosi richiede una visita in presenza, l’assistenza di un medico online può essere risolutiva in molti casi e per vari motivi. Si pensi ai soggetti affetti da disturbi psichiatrici o con difficoltà relazionali, che sono agevolati dalla possibilità di esprimere il loro malessere non avendo accanto il medico. A questi si aggiungono categorie di persone affette da problemi motori e quindi non possono spostarsi facilmente.





Superiamo le barriere fisiche

Molto spesso, inoltre, fissare una visita in una struttura richiede lunghi tempi d’attesa e in tal caso il ricorso all’assistenza medica virtuale può fare la differenza. Il superamento delle barriere fisiche è la vera rivoluzione della telemedicina, che però può giovare anche all’economia dello Stato. La riduzione dei tempi di degenza dei pazienti in ospedale, infatti, implica un notevole risparmio sulle risorse investite nel sistema sanitario.

Del resto sono molti i medici che decidono sempre più spesso di comunicare con i loro pazienti attraverso mail o effettuando visite virtuali. In particolare chi soffre di una malattia cronica e necessita di un continuo monitoraggio ritrova in questa modalità un risparmio di tempo e di energia.



Oggi è possibile reperire online portali di telemedicina gestiti da professionisti, che sono in grado di fornire supporto ai pazienti allo stesso modo di quanto accade in presenza. Le piattaforme online che ospitano questi servizi agevolano anche lo scambio di dati e informazioni con il paziente.

Quest’ultimo potrà quindi comunicare al medico di famiglia referti e diagnosi ricevute da altri specialisti. Proprio per sfruttare al massimo le risorse che offre la rete, i portali che ospitano tali servizi sono sempre di più strutturati per poter essere facilmente utilizzati dagli utenti. A questo punto non ci resta che scoprire quali altri sviluppi avrà la telemedicina in Italia, che sembra essere ormai la nuova frontiera della medicina.