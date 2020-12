Semplici tumefazioni o tumori rari? Prestare attenzione ai sintomi

Pubblicato il 13 dicembre 2020 | 13:31

Anche in questo periodo di coronavirus, bisogna prestare attenzione a tutte le altre patologie, come sempre





Tumefazioni: il principale campanello d’allarme



sistono, tra i- ad esempio i sarcomi -, anche forme molto aggressive, che crescono rapidamente, e la diagnosi arriva spesso in ritardo. Ilin queste patologie è fondamentale e, per questo motivo, durante il periodo di lockdown causato dall’epidemia di Covid-19, l’Unità operativa di Chirurgia dei sarcomi, melanomi e tumori rari di Humanitas, guidata da, non si è fermata.Il professorspiega come in tutti questi mesi i pazienti siano stati seguiti sia dal punto di vista ambulatoriale, sia dal punto di vista delle operazioni chirurgiche. Garantendo, in tutta sicurezza, il rapporto diretto ed esclusivo con i pazienti che ha sempre contraddistinto il lavoro dell’Unità.Quagliuolo ha ricordato che, quando si tratta di tumori rari, è importante non trascurare i sintomi: «I sarcomi sono circa l’1% di tutti i tumori maligni, quindi sono generalmente misconosciuti o trattati in maniera non corretta. Li possiamo riconoscere perché sono ubiquitari in tutto l’organismo e di solito si presentano come delle, quindi è importante che chiunque abbia una tumefazione che è in crescita o che non era presente da tanti anni la tenga sotto controllo».