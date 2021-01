Prevenire e curare la carie. Tra igiene orale e visite periodiche

Pubblicato il 19 gennaio 2021 | 16:35

Una costante attività di prevenzione è la prima regola da seguire per contrastare la carie



Cinque fasi evolutive

Cause e sintomi

Come prevenire?

Come curare?

è una malattia dentale che colpisce gran parte della popolazione ed è caratterizzata, nella fase iniziale, dalla distruzione della parte più esterna e dura del dente, lo. Un disturbo che non va sottovalutato, in quanto, se non trattato, continuerà ad attaccare, fino a colpire gli strati più profondi causandoe, in alcuni casi, anche la perdita del dente. Ma le carie non sono tutte uguali e sono classificabili in, a seconda del grado di penetrazione nel dente. Abbiamo approfondito questa tematica con glidelLe classi di carie si articolano in diverse tipologie:1.: si mostra come una macchia biancastra sullo smalto, senza aver “bucato” la superficie sottostante. In questa fase, è reversibile.2.: comincia a invadere la parte iniziale della dentina sottostante lo smalto, creando una cavità.3.: la cavità interessa la maggior parte del corpo dentinale.4.: la carie comincia a provocare una reazione da parte dell’organo pulpo-dentinale.5.: la carie provoca una lesione e un’esposizione pulpare.I sintomi della carie tendono a i: avremo mal di denti, sensibilità dentinale, dolore lieve quando si mangia o si beve qualcosa di particolarmente caldo o particolarmente freddo. La carie non dà sintomi al primo stadio: per questo è molto importante sottoporsi allaTra le cause, possiamo annoverare una: una bocca non pulita favorisce il deposito di placca dentale, così come il consumo eccessivo di bevande e cibi zuccherati.Il tabagismo , unae un’insufficiente resistenza del dente causata da fattori costituzionali, completano il quadro.Una costante attività diè la prima regola da seguire per contrastare la carie . Il processo è semplice, purché si faccia con costanza. Prevede di:dopo ogni pasto, o almeno due volte al giorno;• utilizzare, oltre a spazzolino e dentifricio, ile ilpiù adeguato alla propria bocca;• evitare il consumo diche tendono ad attaccarsi nei, come caramelle e biscotti;• evitare di assumere cibi e bevande zuccherate;• effettuare• utilizzare dei, ossia delle piccole pellicole da applicare sulla superficie masticatoria dei denti posteriori, che hanno lo scopo di chiudere le scanalature e le fessure tra un dente e l’altro, dove i residui di cibo tendono a raccogliersi.Per curare la carie è necessario eliminare le parti necrotiche e chiudere le cavità formatesi con appositi materiali. Tra i, che dipendono dalla gravità della lesione, sono da segnalare:• il trattamento al, ottimo nel caso di carie iniziali;• l’, che consiste nel riempimento dell’area dentale lesa con materiali appositi. È il metodo più utilizzato quando la carie non ha ancora intaccato la polpa dentaria;• le, rivestimenti fatti su misura che sostituiscono la parte più esterna del dente, chiamata appunto “corona”. Questo metodo si usa quando il dente risulta essere molto indebolito;• la, quando la carie raggiunge la polpa. La polpa viene rimossa e sostituita con appositi materiali, e il dente viene devitalizzato.• la, quando il danno è irreversibile.Per informazioni: www.humanitasalute.it