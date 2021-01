Lacrime, se troppe o troppo poche evitare i colliri, ma chiamare il medico

Pubblicato il 06 gennaio 2021 | 13:31

La lacrimazione è fondamentale per la salute dell'occhio





Per cominciare: cosa sono le lacrime?

Lacrimazione eccessiva

Secchezza oculare

Ostruzione dei condotti lacrimali

L’importanza di rivolgersi allo specialista

olto spesso levengono associate a. In realtà giocano un ruolo fondamentale per la salute e il. Tuttavia, può capitare che la lacrimazione non funzioni come dovrebbe. Possono esserci diverse motivazioni legate ad altrettanti, responsabile del Centro oculistico di Humanitas, spiega quali sono e come contrastarli, in un articolo tratto dae di seguito riportato integralmente.Generalmente intendiamo le lacrime come il liquido secreto dalle, situate sopra l’occhio. Il liquido (detto anche film lacrimale) è composto da acqua, olii, sali e proteine, mucine. Le lacrime hanno una serie di funzioni importantissime: in primis, la lacrimazione di base serve a, consentendo alla palpebra di scorrere e all’occhio stesso di “nutrirsi”.In secondo luogo,da fattori come la polvere, i batteri, eventuali corpi esterni, e si scatena in presenza di un’(pensiamo al classico taglio della cipolla) o quando siamo particolarmente emozionati.Quando la superficie oculare è irritata o infiammata da infezioni, allergie, corpi estranei o altre sostanze, l’occhio si “difende” producendo più lacrime. Lapuò insorgere a, può interessare uno o entrambi gli occhi, e può causare l’ patologie alle palpebre e la formazione di fastidiose concrezioni delle secrezioni.Se l’(ovvero la fuoriuscita delle lacrime dal sacco congiuntivale verso la cute delle palpebre) incide irrimediabilmente nelle azioni quotidiane, può essere causata o da una riduzione o impedimento delle vie di deflusso delle lacrime verso il naso, malposizioni palpebrali, oppure più raramente da un eccesso di produzione lacrimale, lo specialista potrebbe proporre unanei casi in cui l’ostacolo non sia risolvibile al deflusso, o in caso di malposizione palpebrale.La secchezza oculare è causata da unae indica che l’occhio non è sufficientemente lubrificato. Può essere causata da diversi fattori, come la riduzione della produzione lacrimale o un, l’assunzione dicontro il raffreddore o le allergie, il(anche passivo), traumi agli occhi o anche, più semplicemente, l’L’occhio secco può provocare, sensazione di avere un corpo estraneo nell’occhio, affaticamento oculare dopo la lettura, intolleranza all’utilizzo delle lenti a contatto, formazione di abrasioni sulla superficie oculare.La patologia più comune delle vie lacrimali è l’, ossia un’dei canali lacrimali causata da un restringimento (stenosi) della mucosa che li riveste. La stenosi impedisce alle lacrime di defluire correttamente e può causare infezioni dovute al ristagno lacrimale.L’ostruzione può essere, ossia essere presente fin dalla nascita dell’individuo; oppure, che si verifica in caso di malattia infiammatoria cronica che interessa i dotti lacrimali ed è spesso associata e condizionata da patologie della struttura facciale, come lao traumi facciali in generale.Prima di riempirsi gli occhi di di altri prodotti , se ci si accorge di stare soffrendo di un disturbo della lacrimazione è bene rivolgersi immediatamente allo specialista. Per esempio, si può soffrire di occhio secco, eppure lacrimare molto: lo specialista saprà come predisporre la cura più adeguata al problema.