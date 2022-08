Infezione da West Nile Virus: cos'è e come si contrae

La malattia di West Nile (West Nile Disease) o febbre di West Nile è un’infezione causata dal virus West Nile, un virus a RNA che appartiene alla famiglia dei Flaviviridae.

Il virus venne isolato per la prima volta nel 1937 nel sangue di una donna in Uganda nel distretto West Nile, da cui il nome.

Il virus è diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America ed è presente stabilmente anche in Italia nella zona della Pianura Padana.

Conosciamolo meglio grazie a un articolo di Humanitas Salute che riportiamo di seguito integralmente.

Come si contrae il virus West Nile?

La via di trasmissione più comune del virus West Nile all’uomo è attraverso la puntura di una zanzara infetta (prevalentemente del genere Culex).

Gli uccelli rappresentano il principale serbatoio del virus; le zanzare si infettano pungendo un uccello a sua volta infetto, una volta nell’organismo della zanzara il virus si moltiplica e si localizza a livello delle ghiandole salivari e viene così trasmesso a un altro uccello.

Le zanzare infette possono occasionalmente trasmettere l’infezione anche a essere umani e cavalli e in alcuni casi anche altri animali come cani, gatti e conigli.

La malattia West Nile tuttavia non si trasmette da persona a persona per contatto con persona infetta. Sebbene, molto più raramente, la trasmissione può però avvenire anche tramite trapianti di organo, trasfusioni di sangue e dalla madre al feto in gravidanza.

Dal momento della puntura della zanzara infetta il periodo di incubazione va dai 2 ai 14 giorni, ma può essere anche di 21 giorni in coloro che presentano un deficit del sistema immunitario.

Quali sono i sintomi della malattia di West Nile?

Nella maggior parte dei casi, l’infezione è asintomatica.

Se sintomatica, la malattia di West Nile si presenta con sintomi leggeri quali:

febbre

mal di testa

nausea

vomito

linfonodi ingrossati

sfoghi cutanei

I sintomi durano in genere pochi giorni, ma in rari casi possono perdurare per qualche settimana.

La sintomatologia può variare anche in base all’età della persona colpita: i bambini hanno più comunemente una febbre leggera, mentre nei giovani è mediamente alta e si hanno arrossamento degli occhi, mal di testa e dolori muscolari. Negli anziani e nei fragili, invece, i sintomi possono essere più severi.

In media meno dell’1% delle persone infette presenta sintomi più gravi:

febbre alta

forte mal di testa

debolezza muscolare

disorientamento

tremore

disturbi alla vista

torpore

convulsioni

paralisi

coma

Alcuni effetti neurologici possono essere permanenti e nei casi più gravi (circa 1 su 1.000) il virus può portare a un’encefalite letale.

Come si diagnostica di malattia di West Nile?

La diagnosi dell’infezione si avvale di un test di laboratorio effettuato su un campione di siero per la ricerca di anticorpi specifici IgM (immunoglobuline M).

Oltre alla sierologia è possibile evidenziare il virus utilizzando metodiche di amplificazione dell’RNA virale sul siero (o se indicato sul liquido cerebrospinale).

Come si cura la malattia di West Nile?

La malattia di West Nile non ha una terapia specifica e in genere i sintomi regrediscono spontaneamente dopo qualche giorno, anche se possono durare qualche settimana.

I casi più seri richiedono ricovero ospedaliero.

Come si previene l’infezione dal virus West Nile?

Al momento non esiste un vaccino per prevenire l’infezione da West Nile Virus.

Per limitare il rischio di contrarre il virus, occorre provare a ridurre l’esposizione alle punture di zanzare, proteggendosi dalle punture ed evitando condizioni che possano favorirne la riproduzione (come la presenza di acqua stagnante).

In particolare per prevenire l’infezione è bene: