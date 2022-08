Donne e aumento della peluria: come si cura l’irsutismo?

L’irsutismo viene definito come una crescita di peli di tipo maschile in aree in cui le donne non hanno peli o hanno, di norma, una peluria invisibile.

Questa patologia colpisce tra il 5 e il 10% delle donne in età fertile. In alcuni casi, specie se lieve, l’irsutismo femminile può essere accettato dalla donna senza particolare imbarazzo, mentre in altri casi, l’aumento di una peluria – che può manifestarsi su viso, seno e schiena – può causare un significativo disagio psicologico con un impatto negativo sulla vita sociale e di relazione, che richiede pertanto una terapia più estesa.

Quali sono le cause e le terapie contro l’irsutismo? Ne parla la dottoressa Silvia Gurgone, dermatologa di Humanitas San Pio X, in un articolo di Humanitas Salute che riportiamo di seguito integralmente.

Perché aumenta la peluria sul viso delle donne?

«La causa più comune di irsutismo femminile in età fertile è la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS). Se invece compare in premenopausa o menopausa, la causa è da attribuire alla riduzione degli estrogeni che inducono un aumento nella produzione di ormone luteinizzante (LH), che a sua volte stimola la produzione di androgeni – ovvero gli ormoni maschili (testosterone)», spiega la dottoressa Gurgone.

L’ormone che controlla la peluria del viso, la quantità e la qualità dei capelli, è il diidrotestosterone (DHT). Con l’avvicinarsi della menopausa e la diminuzione dei livelli di estrogeni, il DHT nel follicolo pilifero aumenta, cosa che provoca la comparsa di peli sul labbro, mento, mascella, guance, schiena e l’area intorno al capezzolo. Tendono invece a diminuire i peli di braccia, gambe e ascelle».

Irsutismo: le cause

«Oltre allo squilibrio ormonale in menopausa, l’irsutismo può essere indice iniziale, e talvolta l’unico, di un disturbo androgenico sottostante, le cui manifestazioni cutanee possono anche prevedere l’acne dell’adulto o acne tardiva, e la calvizie di tipo maschile (alopecia androgenetica), ma anche segnalare la presenza di una patologia come l’ovaio policistico, il Morbo di Cushing, un disturbo dell’apparato riproduttivo femminile, o una disfunzione delle ghiandole surrenali, o essere la conseguenza dell’assunzione di alcuni farmaci come la pillola contraccettiva o i cortisonici. In tutti i casi, siamo di fronte a condizioni che hanno bisogno di una valutazione con l’endocrinologo, con visita endocrinologica ed esami specifici, per stabilire la causa dell’irsutismo e definire la terapia», continua l’esperta.

Terapie per la peluria su viso e corpo in menopausa

«Molte donne si affidano a metodi tradizionali, come ad esempio cerette e creme depilatorie per gestire la crescita della peluria. Tuttavia, sono metodi che non aiutano a risolvere il problema», puntualizza l’esperta.

«Piuttosto, è essenziale rivolgersi a uno specialista che, sulla base del tipo di peluria, delle cause e delle zone da trattare, sia in grado di consigliare una soluzione personalizzata ed efficace. Esistono metodi efficaci e alla portata di tutti, come il laser epilatorio ad Alessandrite, uno dei dispositivi medicali per l’epilazione più avanzati. Il laser ad Alessandrite può essere utilizzato esclusivamente in centri medici specializzati e dopo una visita dermatologica: questo permetterà di utilizzarlo a una maggiore potenza, che si traduce anche in risultati migliori.

In poche sedute, e in estrema sicurezza per la paziente, il laser ad Alessandrite risolve nel lungo periodo o in modo definitivo il problema estetico della peluria sul viso e sul corpo. Inoltre il trattamento epilatorio con il laser, insieme a un’eventuale terapia farmacologica stabilita sulla base della causa dell’irsutismo, potrà avere un ruolo importante nel restituire alla donna non solo il benessere estetico ma anche psicologico, migliorando la qualità della sua vita», conclude la dottoressa Gurgone.