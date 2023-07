Estate e gambe gonfie? Ecco alcuni consigli per prevenirle

Con il caldo è facile accusare disturbi alle gambe: senso di pesantezza, tendenza al gonfiore delle caviglie, indolenzimento, formicolio. Una situazione piuttosto comune, specie per chi trascorre per lavoro molte ore in piedi. Questi disturbi solo raramente sono sintomi di malattia, possono essere ben controllati e solitamente scompaiono con la fine della stagione estiva. Talvolta, tuttavia, possono essere un segnale di insufficienza venosa. Come preservare la salute delle gambe? Ecco i consigli dell’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare di Humanitas in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.

La causa del disturbo di gonfiore e pesantezza alle gambe

Le gambe soffrono a causa della stasi venosa, cioè del ristagno del sangue nelle vene. Se le vene perdono elasticità e tono e le valvole venose non funzionano a dovere, il sangue che dai piedi risale verso il cuore può refluire verso il basso e dare origine a un sovraccarico venoso, che aumenta la pressione nelle vene delle gambe quando si sta in piedi. In queste condizioni le vene superficiali si dilatano, perdono elasticità e diminuisce la capacità contenitiva delle valvole, incrementando ancora il ristagno. Si innesca, quindi, un vero e proprio circolo vizioso. Con il caldo, questo disturbo si accentua, poiché il calore richiama sangue nei capillari della cute, provocando la dilatazione dei vasi superficiali, e aumenta perciò il sovraccarico venoso, rallentando la circolazione sanguigna. Un effetto simile accade in gravidanza, altro momento difficile per le gambe.

Osservare i sintomi

Il senso di pesantezza, soprattutto a fine giornata, è una situazione molto frequente e comune, a cui però possono aggiungersi altri sintomi da tenere d’occhio. Il gonfiore, soprattutto nella zona perimalleolare, il dolore, l’arrossamento cutaneo, dovrebbero portare la persona a sottoporsi a una visita angiologica. Anche crampi notturni, prurito, dolenzia lungo la superficie interna della coscia possono essere segnali importanti. Una visita approfondita, che può avvalersi di esami quali l’ecocolordoppler, serve ad identificare problemi circolatori (talvolta acuti, come flebiti e trombosi), che devono essere curati, e che possono richiedere un intervento chirurgico, ad esempio per il trattamento delle vene varicose.

Gambe sane

Per diminuire il rischio di incorrere in disturbi circolatori è bene porre l’accento sulla prevenzione. Evitare il sovrappeso, usare calze elastiche e muoversi di più sono le tre regole che tutti dovrebbero seguire. Il sovrappeso aumenta il carico di lavoro delle vene e favorisce il crollo della pianta del piede, influendo negativamente sul lavoro della pompa plantare. Si tratta di un fitto reticolo di piccole vene poste nella pianta del piede che lavora come una spugna, che a ogni passo viene premuta e spinge il sangue dal piede verso la gamba. Le calze elastiche a compressione graduata svolgono un fondamentale ruolo di contropressione sulle vene superficiali, evitandone l’eccessiva dilatazione, e di supporto circolatorio sul sistema venoso profondo; all’azione preventiva le calze aggiungono di solito un effetto benefico sui sintomi, specie per chi trascorre la giornata in piedi. Il movimento fisico migliora la circolazione, poiché attiva la muscolatura delle gambe e favorisce il ritorno venoso, oltre a svolgere un ruolo complementare in ogni programma dietetico. Va poi ricordato di evitare indumenti molto stretti, che possono ostacolare il normale ritorno venoso del sangue verso il cuore, e scarpe scomode o con tacchi troppo alti, che possono impedire il buon funzionamento della pompa plantare. Il fumo, infine, diminuisce l’elasticità delle vene, poiché ne irrigidisce le pareti.

Anche in estate alcuni consigli per il benessere delle nostre gambe

In estate, in particolare, è utile seguire alcuni accorgimenti per far stare meglio le nostre gambe: