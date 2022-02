Caduta dei capelli negli uomini: quali sono le cause?

L’importanza della salute dei capelli non dovrebbe mai venire sottovalutata, negli uomini come nelle donne. Di caduta dei capelli negli uomini ne parla la dottoressa Ylenia Balice, dermatologa di Humanitas San Pio X, in un articolo di Humanitas Salute che riportiamo di seguito integralmente.

Le cause della caduta dei capelli

«La caduta dei capelli, se limitata, è normale e fisiologica, specie in alcune stagioni dell’anno», specifica la dottoressa Balice. «Nel caso degli uomini, l’80% può soffrire di alopecia androgenetica (calvizie), patologia dovuta a cause genetiche o ormonali».

La caduta dei capelli può anche dipendere da altre cause, come eventuali disfunzioni della tiroide, alterazioni del sistema immunitario, carenze alimentari o altre patologie che potrebbero necessitare di ulteriori accertamenti.

«La visita dermatologica con tricoscopia (analisi del capello) serve a comprendere le cause e intervenire con terapie mediche adeguate, se necessario. Dieta sana ed equilibrata con frutta e verdura ricchi di antiossidanti naturali, uova e pesce, astensione dal fumo di sigaretta e protezione dei capelli dai raggi solari aiutano la prevenzione».

I segnali da non sottovalutare

«L’assottigliamento dei capelli è il primo campanello d’allarme ed è il tipico segno di chi ha una predisposizione genetica all’alopecia. Senza aspettare che i capelli cadano in eccesso e l’arretramento a livello delle tempie (fronto-temporale) sia già diffuso, la visita dermatologica con tricoscopia (analisi del capello) serve proprio a valutare i segni caratteristici di questa condizione che non si può prevenire, ma si può rallentare con alcuni interventi», continua la dottoressa Balice.

I consigli per capelli in salute

L’alimentazione e lo stile di vita hanno un ruolo importante nel mantenimento della salute dei capelli. Frutta e verdura ricche di antiossidanti naturali sono particolarmente indicate, così come le uova e il pesce, ricchi di L-Lisina. È ugualmente importante proteggere i capelli dai raggi solari con un cappello, eliminare eventuali tracce di gel e lacca dai capelli con lavaggi frequenti, e utilizzare prodotti adeguati come uno shampoo delicato e anticaduta. Infine, la raccomandazione è quella di non fumare.