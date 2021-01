Distorsioni e lesioni muscolari, il rischio c'è quando ci si allena in casa

Pubblicato il 24 gennaio 2021 | 17:35

Allenarsi a casa in questo periodo pandemico, ma attenzione ai movimenti





Attenzione a distorsioni e lesioni muscolari

Le principali lesioni da sport

Distorsione : dolore, limitazione del movimento, tumefazione, calore sulla parte coinvolta

: dolore, limitazione del movimento, tumefazione, calore sulla parte coinvolta Lussazione di spalla : la spalla fuoriesce dalla sede naturale, i sintomi legati sono dolore, gonfiore, calore, difficoltà o impossibilità a compiere movimenti. È importante non provare assolutamente a riportare da soli o con l’aiuto di altri la spalla nella sede naturale, ma sempre rivolgersi al Pronto Soccorso.

: la spalla fuoriesce dalla sede naturale, i sintomi legati sono dolore, gonfiore, calore, difficoltà o impossibilità a compiere movimenti. È importante non provare assolutamente a riportare da soli o con l’aiuto di altri la spalla nella sede naturale, ma sempre rivolgersi al Pronto Soccorso. Stiramento : dolore acuto e improvviso seguito da spasmo muscolare.

: dolore acuto e improvviso seguito da spasmo muscolare. Contrattura : dolore al muscolo interessato e perdita di elasticità nel movimento. Può degenerare in una lesione muscolare grave se non trattato con riposo ed eventuale fisioterapia.

: dolore al muscolo interessato e perdita di elasticità nel movimento. Può degenerare in una lesione muscolare grave se non trattato con riposo ed eventuale fisioterapia. Strappo: è una lesione muscolare che può essere piuttosto grave. Si manifesta con dolore acuto, limitazione del movimento e, talvolta, livido.

Quando rivolgersi allo specialista

porta benefici al nostroe alla nostra, specialmente se svolta a cadenza regolare. Rappresenta infatti un'importante forma dicontro diverse patologie, cardiovascolari e muscolo-scheletriche soprattutto, ma è anche un'ottima partenza per combattere il, il diabete e molti altri disturbi. È ancor più importante in un periodo in cui le limitazioni dovute allaci impediscono di muoverci abitualmente, costringendoci ad unoE non sono necessarie in questo periodo chiusi ), organizzandosi è possibile per gli appassionati di sport allenarsi anche a, magari con macchinari adeguati, o per chi non ne ha la possibilità con esercizi ad hoc o con una: in tutti questi casi, però, può capitare di compiere un movimento sbagliato, sovraccaricare, esagerare e stressare le strutture muscolo-scheletriche., responsabile della Traumatologia Sportiva di Humanitas San Pio X, che spiega in un articolo tratto da Humanitasalute e di seguito riportato integralmente, quali zone del nostro corpo sono più a rischio di lesione, e cosa fare in questi casi.«Le lesioni muscolari o tendinee, fratture, lussazioni o più in generale i traumi che possono colpire la persona sono svariati e dipendono dall’attività sportiva praticata, dal livello di preparazione ee dall’esperienza dello sportivo riguardo lo specifico gesto atletico. Le attività sportive messe in pratica durante la prima fase di pandemia erano spesso improvvisate e in spazi ristretti (su tutte, la corsa tra le mura domestiche). Il rischio di una distorsione per un brusco cambio di direzione o un passo falso su un gradino è altissimo, ma anche lesioni muscolari e tendinee sono molto frequenti per sovraccarichi o mal utilizzo di masse muscolari inadeguate allo sforzo richiesto. Il “campo” è quindi fondamentale, ma altrettanto importante è la preparazione del nostro corpo ad affrontare i microtraumi sportivi: allungamenti, rinforzo muscolare, stretching , propriocezione, sono solo alcuni esempi».Le lesioni, in genere, si riconoscono dai segni e dai sintomi con cui si manifestano:«Molti di questisi possono risolvere applicando la cosiddetta procedura Rice (Rest-riposo, Ice-ghiaccio, Compression-compressione, Elevation-elevazione), ma nei casi che non rispondono a questa semplice, è consigliato rivolgersi alloper valutare la gravità del quadro clinico e iniziare nel più breve tempo possibile la terapia conservativa più adatta in base allaspecifica. Infatti, lo sportivo sa che trascurare una lesione e non affrontarla in tempi rapidi può significare non tornare più a recuperare la, dover abbandonare lo sport preferito e avere limitazioni anche nella».«In caso di lesione da sport che richieda l’intervento dell’, il fattore tempo è fondamentale. Come per gli sportivi di alto livello, dal trauma alladeve passare il più breve tempo possibile, per permettere così al paziente di iniziare lae tornare al più presto a praticare il suo sport con il minor deficit possibile», conclude Di Giacomo.