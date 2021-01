Ubriacarsi? Per gli inglesi è prassi comune. E dopo la sbronza nessun rimorso

Pubblicato il 30 gennaio 2021 | 07:30

S

Il bere eccessivo è più comune nel nord-ovest dell’Inghilterra





In Regno Unito record di ubriacature nel 2020

L’ubriachezza quasi pubblicamente accettata

L’alcol per sfuggire alla tristezza della pandemia

Giovani tra i 16 e i 24 meno propensi a bere

E dopo la sbronza? Niente sensi di colpa per gli inglesi

bronziamoci! È noto chesono inclini adilogni tanto, tuttavia i dati del più recentedimostrano che le dimensioni del fenomeno vanno molto aldilà di ciò che si potrebbe pensare: stando ai risultati del sondaggio, ilmedio si sarebbealmeno 33 volte l’anno scorso.A scanso di equivoci, la definizione utilizzata per “” era impietosa. Ai rispondenti è stato chiesto quante volte avessero bevuto così tanto da «avere le facoltà fisiche e mentali impedite al punto da vedere alterati l'equilibrio fisico e la capacità verbale, faticare a mettere in ordine i pensieri e mostrare comportamenti palesemente cambiati». “Ciucchi” sul serio, in altre parole…La frequenza con cui la popolazione delha raggiunto questo stato nel 2020 è la piùtra icompresi nella ricerca e oltre il doppio del tasso di ubriacature di un gruppo di paesi europei già tutt’altro che astemi:e ancheIl professore, che ha diretto la ricerca, ha commentato alche: «Il popolo britannico non ha mai accettato la moderazione nel bere. Mentre molte altre culture considerano ildiun elemento della socialità come tanti altri e disapprovano l’ubriachezza pubblica, noi invece l’abbiamo abbracciata come una parte della nostra».Il sondaggio, su un campione di 110mila persone nel mondo, è stato condotto tra il novembre 2019 e il febbraio dell’anno scorso - prima cioè dell’arrivo dell’epidemia. Un’altra ricerca più recente della stessa Gds tra la popolazione del Regno Unito ha rivelato che quasi la metà dei rispondenti, il 48%, confermava di avere ulteriormente aumentato il consumo di alcool per far fronte alla, allaprovocate dalla pandemia e dalla conseguente serie diPartendo dall’immagine tradizionale del “” inglese è forse naturale supporre che il bere troppo sia un vizio del popolino nel Regno Unito, ma i dati di un’altra ricerca - dell’Office for National Statistics, l’Istat britannico - indicano invece che «le persone che occupano ruoli manageriali o professionali, oltre ad avere redditi più alti, sono anche i rispondenti che più spesso dichiarano di avere bevuto alcool nella settimana appena passata».Il bere eccessivo poi è più comune neldell’Inghilterra e meno presente nel, dove si trova l’immensa megalopoli di Londra. In generale, sempre secondo l’Ons, itra i 16 e i 24 anni sono i meno propensi al bere: tuttavia nelle occasioni in cui bevono di più tendono a superare i consumi degli altri gruppi d’età.Dell’abbondanza di dati sulle abitudini etiliche dei britannici forse il più curioso è quello del Global Drug Survey secondo il quale, dei popoli compresi nelle sue ricerche, sono glii meno inclini in assoluto a sentire ildopo una sbronza, il 31% - meno ancora degli scozzesi (33,8%), comunque famosi per il consumo abbondante di whisky. Può darsi che, quando tutti attorno bevono troppo, non ci siano testimoni innocenti dell’accaduto. I colombiani invece, che hanno forse un altro rapporto con gli stimolanti, si vergognano della sbronza nell'88,3% dei casi.