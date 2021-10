Con Fit Hero ci si allena giocando

Il gioco dura in totale 30/40 minuti, il tempo per una sessione completa di fitness a corpo libero: all’interno del percorso, ci sono tutti i gruppi muscolari, dalla parte alta del corpo, agli addominali, alle gambe. Due i gradi di difficoltà previsti: Fit Hero, per chi fa training saltuariamente, e Super Fit Hero per gli utenti con un buon grado di allenamento.

Fit Hero prevede due gradi di difficoltà

Gioco dell’oca fitness

Si può giocare in coppia o con amici, da 2 a 8 persone. Ci si divide in due team, che si sfidano lanciando il dado in una sorta di gioco dell’oca-fitness oriented: a seconda del risultato del dado, si finisce su una casella del percorso e, subito dopo, si deve effettuare l’esercizio corrispondente. A complicare e rendere più appassionante il percorso, ci sono imprevisti e sfide, in cui entrambe le squadre devono effettuare l’esercizio. Chi effettua il maggior numero di ripetizioni vince la contesa, e tira i dadi di nuovo. A vincere la sfida sarà il team che arriva per primo all’ultima casella, che prevede un plank di 30” per suggellare la vittoria finale: a fare da colonna sonora, è una playlist Fit Hero Music su Spotify, a cui si può accedere tramite il QR code inserito nel tabellone.

Anche da soli

Fit Hero ha anche l’opzione “solitario”: ogni gruppo muscolare è contraddistinto da un colore (giallo per le gambe, verde per gli addominali, e così via), e quindi basta seguire il percorso dei colori per svolgere gli esercizi anche individualmente.

Per informazioni: www.bedanfit.com