Colore, montatura, materiale: tutto sulla scelta degli occhiali da sole

Anche durante l'autunno e l'inverno proteggersi dai raggi del sole è doveroso. Quando passiamo diverse ore al sole dobbiamo sempre ricordarci di prendere le giuste precauzioni per proteggere i nostri occhi e la pelle che li circonda. I raggi ultravioletti (Uv), infatti, possono danneggiare la nostra vista e concorrere allo sviluppo di tumore cutaneo nella zona circostante l’occhio. Come prevenire eventuali danni all'occhio dovuti al sole, lo spiega Paolo Vinciguerra, direttore del Centro oculistico di Humanitas e professore ordinario di Humanitas University, in un articolo di Humanitasalute di seguito riportato integralmente.

Gli occhiali da sole, giusta precauzione per proteggere i nostri occhi

Raggi UV: un pericolo per i nostri occhi

La continua esposizione ai raggi ultravioletti può comportare nel corso degli anni l’insorgenza di diverse problematiche. Si va infatti dal melanoma cutaneo, che può insorgere su una pelle non adeguatamente protetta, a danni ai tessuti oculari e alla vista, anche piuttosto severi. Stiamo infatti parlando di malattie come la cataratta e la degenerazione maculare, il cui sviluppo può essere accelerato proprio dai raggi Uv, o di ustioni della cornea e della congiuntiva, che abitualmente si presentano con una sintomatologia che va dall’arrossamento all’eccessiva lacrimazione fino a quella sensazione di prurito e fastidio che viene spesso evocativamente definita “sabbia negli occhi”.



Se le ustioni di cornea e congiuntiva si possono risolvere velocemente con la somministrazione di una pomata oftalmica a effetto cicatrizzante, in caso di patologie importanti come la cataratta e la degenerazione maculare il percorso è più complicato e diventa necessario intervenire chirurgicamente.

Occhiali da sole: perché la qualità è importante?

Difendersi dai raggi Uv, in ogni caso, non è complicato: basta ricordarsi di indossare sempre gli occhiali da sole, in particolare nelle ore centrali della giornata, quando la luce solare è più intensa. Spesso, tuttavia, si fa l’errore di acquistare occhiali da sole con lenti non certificate e di scarsa qualità che, oltre a essere inutili, possono anche rivelarsi nocive. Per proteggere i nostri occhi, infatti, sono necessarie delle lenti in grado di bloccare il 100% dei raggi ultravioletti: schermare le radiazioni nocive alla vista, dunque, e filtrare solamente quelle che consentono di vedere bene.





Lenti di scarsa qualità, come quelle dei prodotti low-cost (ma attenzione anche a prodotti costosi: la qualità delle lenti va sempre controllata), oltre a non bloccare la totalità dei raggi Uv diretti verso i nostri occhi, possono anche ridurre la capacità visiva schermando invece radiazioni utili alla vista, oppure indurre una visione daltonica modificando i colori di ciò che si sta guardando. I negozi di ottica sono un porto sicuro dove effettuare i propri acquisti, poiché vendono solamente occhiali da sole con lenti di qualità, certificate dalle Comunità Europea (CE). Importante anche controllare che le lenti abbiano il filtro anti luce blu, che aiuta a proteggere gli occhi dalla luce blu emessa sia dalla luce solare sia dagli schermi di smartphone, computer e tablet.



Per quanto riguarda i materiali con cui sono fatte le lenti, tra i più validi tra cui scegliere figura l’Nxt poliuretano, che garantisce la flessibilità e la resistenza della lente, oltre a una visione particolarmente nitida. In alternativa si possono scegliere lenti in vetro, sicuramente più pesanti, o in policarbonato, meno resistenti ma più economiche rispetto a quelle in Nxt poliuretano che hanno un costo maggiore.

Lenti: di che colore le scelgo?

Una lente per proteggere adeguatamente l’occhio non deve necessariamente essere scura: vi sono colori, infatti, che sono più idonei per determinate attività o problematiche visive rispetto ad altri. Le lenti marroni, per esempio, sono le più adatte per chi soffre di miopia, mentre quelle verdi sono indicate per chi è interessato da ipermetropia. Le lenti verdi, inoltre, con quelle grigie o color ambra, tendono ad aumentare il contrasto e si rivelano quindi molto utili per chi pratica attività come il golf. Le lenti con filtri polarizzanti, invece, aiutano a diminuire il riflesso delle superfici lisce e riflettenti, come i pavimenti o l’acqua. Sono quindi le più indicate da usare sia in piscina e al mare, sia quando si è alla guida di un veicolo.



In generale le lenti a specchio sono consigliate per gli sport invernali, per esempio sulla neve, o in generale in luoghi dove la luminosità è particolarmente intensa, come l’alta montagna. Sconsigliate invece le lenti rosa e azzurre, poiché alterano eccessivamente i colori, e quelle gialle che, pur schermando i raggi Uv, non proteggono l’occhio dall’intensità luminosa.

Quando è importante la grandezza della montatura?

In generale gli oculisti consigliano sempre di utilizzare occhiali da sole dalla montatura larga e avvolgente, che riesca a schermare la luce anche lateralmente. In questo modo, infatti, i raggi Uv hanno meno spazi vuoti per poter raggiungere gli occhi. Inoltre, in caso di vento, per esempio in spiaggia, occhiali con una montatura fasciante aiutano anche a proteggersi dai granelli di sabbia e dalla polvere che potrebbe raggiungere gli occhi.